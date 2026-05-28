Sindsef/RO convoca servidores prejudicados pela perda da GDEXT para Assembleia nesta sexta-feira (29)

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 14h10

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) está convocando todos os servidores que foram prejudicados pela recente retirada da Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos ex-Territórios Federais (GDEXT) de seus contracheques para participarem de uma Assembleia de extrema urgência. A reunião acontecerá nesta sexta-feira, dia 29 de maio, a partir das 9 horas da manhã, no auditório da sede administrativa, em Porto Velho.

De acordo com o presidente do Sindsef/RO, Almir José, a diretoria da entidade já buscou exaustivamente todas as tratativas políticas e administrativas possíveis em Brasília, inclusive junto à Decipex, na tentativa de reverter a retirada da gratificação. O objetivo principal desta grande assembleia é repassar detalhadamente aos servidores afetados quais foram os desdobramentos dessas reuniões na capital federal, além de apresentar as ações que o sindicato já colocou em prática para resguardar o direito da categoria.

Diante do impasse estabelecido e da necessidade de uma resposta firme, o Sindsef/RO reforça que o momento exige mobilização máxima. Durante a reunião, os servidores e a assessoria jurídica vão debater e definir os encaminhamentos e as estratégias jurídicas e políticas para enfrentar a disputa com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A diretoria do Sindsef/RO ressalta que a presença em massa dos servidores atingidos pela medida é fundamental para demonstrar a união da categoria e fortalecer a batalha pela restituição da gratificação. A reunião será transmitida pelo canal SindsefTV no YouTube para os servidores que estão na ativa ou que residem fora da capital, Porto Velho.