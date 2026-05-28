ANTT cancela 800 mil multas do pedágio free flow, Faixa Verde no trânsito chega a Porto Velho, deputado preside Federação União Progressista

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/05/2026 às 14h00

Pedágio – 800 mil multas aplicadas pelo sistema free flow foram canceladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por “evasão de pedágio”. Elas ocorreram na Rodovia Rio-Santos, no trecho Fluminense da BR 101 Sul nos municípios de Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Segundo a ANTT, as multas foram anuladas porque muitos motoristas haviam quitado a tarifa com atraso devido a falhas de comunicação e dificuldades operacionais do sistema eletrônico na cobrança. O cancelamento é uma prova que os motoristas não eram sonegadores do pedágio, mas sim, vítimas de um sistema com falhas graves de comunicação. Segundo o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) responsável pela audiência pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federa, os 800 mil cancelamentos, “provam, com dados concretos, que os motoristas não eram sonegadores de pedágio: eram vítimas de um sistema com falhas graves de comunicação. É exatamente isso que nós defendemos desde 2023”, ano que entrou em funcionamento o sistema na rodovia.

Eletrônico – Em Rondônia a concessionária (...), vencedora da licitação para administrar a BR 364, no trecho Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700km, antes mesmo de realizar qualquer obra concreta (duplicação de um trecho de 135 km, construção de pontes e passarelas, restauração do piso, inclusive o alicerce da década de 60, quando foi construída a rodovia, terceiras pistas), sinalização), além de uma série de outras melhorias, já vem cobrando pedágio desde janeiro, e assim será pelos próximos 30 anos, conforme o contrato. O custo da tarifa média, segundo os técnicos em economia é de R$ 21,10 a cada 100 km rodado (na categoria 1 – automóvel). Seria oportuno que os políticos de Rondônia em nível federal (senadores e deputados) se espelhar na audiência pública realizada na Câmara Federal, na Comissão de Viação e Transporte, para analisar se a situação não é a mesma em Rondônia. Os motoristas de cerca de 2,5 mil veículos de carga que circulam diariamente em períodos de safras de grãos (soja, milho, café) agradeceriam.

Federação – O deputado federal Maurício Carvalho (UB) assumiu recentemente a presidência da Federação União Progressista, que oficializa a junção das duas siglas, conforme certidão da Justiça Eleitoral. A vigência da parceria entre os dois partidos vai até dezembro de 2029. A federação tem como vice-presidente a deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP em Rondônia. Maurício é pré-candidato à reeleição e Sílvia a uma das duas vagas ao Senado. São dois nomes de expressão política significativa e já provaram isso em 2022, quando Sílvia se reelegeu com 64.941 votos, segunda mais bem votada no Estado, e Maurício 32.636 votos, o quarto entre os oito parlamentares federais, que compõe a Bancada de Rondônia no Congresso Nacional.

Faixa Verde – Na coluna do dia 19 um dos assuntos abordado foi sobre a aplicação da Faixa Verde no trânsito, uma medida inovadora, funcional, que estava sendo utilizada em Santo André (SP) com resultados positivos. Inclusive sugerimos, que a inovação fosse aplicada em Porto Velho, que tem um trânsito bastante difícil. Esta semana o prefeito Leo Moraes (Podemos) anunciou que em vários cruzamentos da capital estava sendo implantado o sistema. Segundo Leo, vários cruzamentos já contam com a faixa verde, local certo para os veículos parar e acionar automaticamente, os sensores instalados no asfalto, que identificam e controlam o movimento do trânsito. A novidade está ativa nos cruzamentos das Avenidas Marechal Deodoro-Imigrantes, Jorge Teixeira-Vieira Caúla, Carlos Gomes-Farquar, Campo Sales-Calama. Campos Sales-Algodoeira, Rafael Va-Silva-Calama, Alba-Vieira Caúla, e Rio de Janeiro-Buenos Aires. Para o sistema ser acionado, basta que o motorista pare em cima da faixa que os semáforos serão ajustados automaticamente. Seria recomendável uma ampla campanha sobre a melhoria. (Abaixo o tópico publicado no dia 19)

Solução – A Prefeitura de Santo André (SP) está implantando um novo sistema de controle de tráfego, nos semáforos, chamado de ‘Faixa Verde”, que objetiva otimizar o fluxo de veículos e ampliar a segurança em especial nos cruzamentos de vias secundárias. A Faixa Verde funciona de forma magnética diretamente no asfalto, os laços indutivos, que identificam a presença de carros e motos acionando o semáforo de forma inteligente, automática. O sistema só é liberado quando necessário evitando interrupções desnecessárias, com o semáforo aberto sem que tenham veículos na via principal evitando congestionamento de forma automática. Para funcionar o motorista ou motociclista deve parar na Faixa Verde para que o sensor seja acionado e o sinal aberto no momento adequado e, automaticamente também abrirá para a via transversal deixando tráfego fluente e seguro. Uma boa ideia para o prefeito Leo Moraes (Podemos), que gosta de inovação implantar em Porto Velho.

Respigo

A maioria de os políticos está participando da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que está sendo realizada em Ji-Paraná desde segunda-feira (25) e encerrada no sábado (30). O Governo do Estado e a Assembleia Legislativa (Ale) estão instalados na mostra considerada a maior e mais importante do Norte do País +++ Em 2025 foram comercializados RRSI, R$ 5,1 bilhões com expectativa de o recorde ser superado este ano +++ O deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) percorre vários municípios do Estado em companhia da Chefe de Gabinete Irma Fogaça mantendo contatos com lideranças regionais. Hoje Mendonça, que é corregedor Parlamentar da Ale-RO, está em Ji-Paraná e participa da reunião extraordinária iniciada pela manhã e previsão de encerramento no final da tarde +++ A partir de 1º de junho teremos mudança na composição da Assembleia Legislativa. É que o deputado Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná) irá se afastar temporariamente e Jesuíno Boabaid (PSD) que é o seu suplente assumirá +++ Jesuíno foi deputado dos mais operantes em mandatos anteriores, mas não conseguiu se reeleger em 2022, ficando como suplente. Mas faz falta, porque sempre priorizou a Segurança Pública, além de assuntos relacionados ao povo menos favorecido +++ Pela Copa Libertadores o Palmeiras recebe hoje (28) o Júnior Barranquilla. O jogo inicia às 18h +++ Também pela Libertadores o Cruzeiro joga contra o Barcelona Guayaquil. Início às 20h30.