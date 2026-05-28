Fernando Vilas recebe Título de Cidadão do Estado de Rondônia durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 13h41

O empresário Fernando Vilas, pré-candidato a deputado federal e empresário do ramo de bebidas, além de ex-diretor do Grupo FEMAR, destacando-se como uma das principais lideranças empresariais do Vale do Jamari, recebeu nesta terça-feira (27) o Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia.

A honraria foi concedida durante a Sessão Solene Itinerante realizada no estande da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO), no âmbito da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), em Ji-Paraná, proposta pelo deputado estadual Laerte Gomes (PSD).

A solenidade reuniu autoridades do Legislativo estadual e federal, prefeitos, vereadores e lideranças de todo o estado, reconhecendo cidadãos e instituições que se destacaram pela contribuição ao desenvolvimento de Rondônia.

TRAJETÓRIA - Natural de Ariquemes, Fernando Vilas é formado em Engenharia de Alimentos pela PUC Paraná e lidera o Grupo FEMAR, que reúne marcas como Blue Ray, Purágua e Frisky, com mais de 330 colaboradores diretos e atuação em cinco estados brasileiros.

Além da atuação empresarial, Vilas presidiu a ACIA em 2021 e 2022, período em que liderou as articulações com a Infraero e a Secretaria de Aviação Civil que resultaram nas obras de modernização do Aeroporto de Ariquemes, com ordem de serviço assinada em abril de 2025. É também presidente do Conselho da Cidade de Ariquemes e cofundador da AMAAR — Associação de Mães de Autistas de Ariquemes.

RECONHECIMENTO - O deputado Laerte Gomes destacou o significado da homenagem: “Fernando possui uma história de dedicação, compromisso e contribuição com o nosso estado. São pessoas e instituições que fazem a diferença em diversas áreas e que merecem esse reconhecimento do Poder Legislativo.”

Fernando agradeceu a homenagem e garantiu que seguirá se dedicando ao trabalho por Rondônia. “Agradeço ao deputado Laerte Gomes pela iniciativa e à Assembleia Legislativa por este reconhecimento. Levo esse título como responsabilidade: seguir trabalhando pelo Vale do Jamari e por Rondônia, com o mesmo jeito de sempre: sem improviso, com entrega”, arrematou Vilas.