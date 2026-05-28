Ieda Chaves divulga agenda de palestra lúdica contra violência sexual infantil em Porto Velho

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 28/05/2026 às 13h40

O ciclo de palestras lúdicas do movimento “Maio Laranja”, uma iniciativa voltada à promoção da informação, conscientização e fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência, segue com programação nesta semana. A coordenadora do ação, deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), informou que as atividades estão sendo realizadas em escolas da área rural de Porto Velho, ampliando as ações de prevenção e combate à violência sexual infantojuvenil.

De acordo com a programação, nesta sexta-feira (29), a palestra lúdica, ministrada pela psicopedagoga Patrícia Cabrera Lobo e voluntários, com o suporte de parceiros, será realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Auta de Souza, localizada na rua 5 de Outubro, nº 1.555, no bairro São Francisco (final da rua Amador dos Reis). A palestra está marcada para às 10h30 e deve atender um público superior a 240 crianças.

Ao recordar a proposta do movimento, a parlamentar lembrou a última ação realizada na Escola Municipal Vale do Jamari, no distrito de Vila Calderita, na última sexta-feira (22). "Os participantes, principalmente os quase 200 alunos, demonstraram atenção ao tema e confiança para compartilhar situações delicadas de violência e abuso. Recebi duas denúncias. As pessoas se sentiram confortáveis em falar diretamente comigo, pois eu disse: 'você pode confiar, eu serei a sua voz'. É nessa hora que vemos quantas vozes estão presas dentro do coração de tantas meninas que ainda não encontraram essa mão amiga", relatou a deputada.

Legislação

Aprovada sob a autoria da deputada Ieda Chaves, a Lei 6.014, de 25 de abril de 2025, consolida o “Maio Laranja” como um período de mobilização intensiva e conjunta. A legislação determina a realização de atividades coordenadas durante todo o mês, unindo os setores de educação, saúde e assistência social na prevenção e no combate ao abuso infantojuvenil.

Compromisso com a proteção

Ieda Chaves lembrou que a mobilização reforça a necessidade de união entre famílias, escolas e sociedade para ampliar a rede de proteção e garantir que crianças e adolescentes encontrem apoio para denunciar situações de violência e abuso.

"Precisamos de mais ações, mais diálogo e mais envolvimento da nossa comunidade. O combate ao abuso e à exploração infantil começa com informação, atenção e coragem para denunciar. Nossas crianças e adolescentes precisam ser ouvidas, acolhidas e protegidas. Muitas vezes, o silêncio esconde dores profundas que não podem ser ignoradas", concluiu a deputada estadual.

Foto: Divulgação