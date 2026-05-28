Ezequiel Neiva anuncia início das obras de ampliação do barracão da Aamirom, em Rolim de Moura

Por Alexandre Almeida

Publicada em 28/05/2026 às 13h50

Ezequiel Neiva participou de reunião de início das obras no barracão (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria parlamentar)

A Associação dos Amigos de Rolim de Moura (Aamirom) celebrou mais uma conquista com a liberação do recurso de R$ 690 mil destinado para a ampliação do barracão utilizado nas ações beneficentes em apoio ao Hospital do Amor, em Rolim de Moura. O investimento foi viabilizado por meio de emenda de bancada articulada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL).



Durante reunião com a diretoria da associação, foi anunciada oficialmente a ordem de serviço para o início das obras de reforma e ampliação do espaço. O investimento atende à solicitação do colaborador Edimar Dias, que acompanha de perto as necessidades da entidade e atua diretamente nas ações desenvolvidas pela associação.



O autor do pedido, Edimar Dias, agradeceu o empenho das lideranças envolvidas na conquista do recurso. “Agradecer o deputado estadual Ezequiel Neiva e também ao Wiveslando Neiva por sempre estar cobrando e nos ajudando para que a causa pudesse ser resolvida”, afirmou.



O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) destacou a importância do trabalho social desenvolvido pela associação e o compromisso firmado com a entidade. “Fico feliz de participar de um momento desse. O Ezequiel Neiva já tinha feito o compromisso e hoje podemos voltar aqui para dar a ordem de serviço. Essa não é uma obra de uma só pessoa, mas vocês fazem um trabalho muito bonito e belo. E nós de alguma forma conseguimos contribuir com o trabalho desenvolvido por vocês com o projeto Direito de Viver. Tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através disso”, frisou.



A presidente da Aamirom, Vanusa Batista, celebrou o início da nova etapa da obra e destacou a importância da parceria para fortalecer o atendimento às pessoas em tratamento contra o câncer. “Agradecer a Deus e nosso coração está muito aquecido em saber que esse é o momento do início da ordem de serviço para essa segunda etapa da construção do nosso espaço do Direito de Viver em Rolim de Moura. Somos muito gratos ao deputado Ezequiel Neiva por ter abraçado essa causa de uma forma carinhosa, por ter esse amor por esse trabalho em prol das pessoas em tratamento e acompanhamento do câncer. Vamos conseguir concluir essa obra. Agradecer a todo time da Aamirom. Só tenho a agradecer”, destacou.



Vanusa Batista ressaltou ainda que a ampliação do barracão representa um avanço importante para garantir mais conforto, segurança e estrutura durante os eventos beneficentes promovidos pela associação. Segundo ela, o espaço é fundamental para fortalecer as ações solidárias que contribuem diretamente com o Hospital do Amor e com pacientes em tratamento oncológico da região.



Barracão será ampliado em Rolim de Moura (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)



Membro da associação e doador do terreno onde está sendo construída a estrutura, Arno Voigt também foi reconhecido durante o encontro pelo apoio à causa e pela contribuição para o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela entidade em Rolim de Moura.



Já o deputado estadual Ezequiel Neiva valorizou o trabalho desempenhado pela associação e destacou a importância do investimento para a continuidade das ações beneficentes. “Alegria e satisfação de estar no local onde são feitos os leilões do Hospital do Amor. Uma grande conquista dessa associação para Rolim de Moura através do Edimar e da Vanusa, que é presidente da associação.



Nós destinamos R$ 690 mil e viemos para dar a ordem de serviço à empresa que vai iniciar as obras de reforma e ampliação desse barracão para que as festas aconteçam aqui de forma mais confortável, com segurança e comodidade a todos que vão contribuir com o Hospital do Amor e os que vão estar trabalhando por essa grande causa”, afirmou o parlamentar.



Fotos: Nilson Nascimento |