SINTERO participa do evento “Aprimore”; sindicato atua pela excelência educacional de forma colaborativa

Por SINTERO

Publicada em 28/05/2026 às 14h20

Nesta quinta-feira (28), o Conselho Municipal de Educação (CME) de Porto Velho realiza o evento “Aprimore”: Encontro Estadual de Aprendizado e Integração, com o objetivo de realizar atualização técnica e desenvolvimento profissional entre os conselheiros municipais.

O evento contou com a presença de representantes de diversas instituições e entidades do ramo da educação. O SINTERO esteve representado pelo professor Francisco Fialis, que é conselheiro municipal de educação em Porto Velho.

A participação do SINTERO no “Aprimore” reforça o compromisso da entidade com a valorização da educação pública e com a formação contínua dos profissionais da área. Ao integrar espaços de diálogo, troca de experiências e construção coletiva de conhecimentos, a entidade contribui para o fortalecimento das políticas educacionais, incentivando práticas pedagógicas mais inovadoras, inclusivas e alinhadas às necessidades da comunidade escolar.