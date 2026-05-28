SEMMADU e a Prefeitura​​​​​​​ preparam programação especial da Semana do Meio Ambiente

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 14h29

A SEMMADU e a Prefeitura prepararam uma programação especial cheia de ações para cuidar do nosso futuro e do nosso município. Fique por dentro e participe com a gente:

Segunda-feira (01/06)

08h00: Pit Stop de conscientização (Em frente à Caixa Econômica/Agibank)

17h00: Entrega de mudas e estande da SEMMADU (Feira de Segunda – Espaço Alternativo)

Terça-feira (02/06)

Palestras educativas nas escolas da rede

Quarta-feira (03/06)

08h00 às 12h00: Grande encerramento da programação (Campus da UNIR)

Pequenas atitudes geram grandes mudanças.

Vamos juntos construir uma cidade mais verde e sustentável!