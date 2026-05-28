Prefeitura de Jaru realiza prestação de contas nesta quinta (28) e sexta-feira (29)

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 14h26

A Prefeitura de Jaru reforça que acontecem nesta quinta (28) sexta-feira (29), duas audiências públicas com temas de interesse da população em geral.

No dia 28, a partir das 15h, a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento – Semafo apresenta os relatórios de metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano. Já no dia 29, às 16h, a Secretaria Municipal de Saúde – Semusa presta contas referente aos serviços executados pela pasta desde o início de 2026.

As duas audiências acontecem no auditório da Câmara Municipal de Vereadores e podem ser acompanhadas de forma presencial ou online, por meio de transmissão ao vivo no perfil do facebook da Prefeitura de Jaru.