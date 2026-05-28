Audiência pública apresenta metas fiscais do 1º quadrimestre em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 14h36

A Prefeitura de Vilhena realizou, na manhã desta quarta-feira, 27, a audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 1º quadrimestre de 2026. O encontro ocorreu no plenário da Câmara Municipal e contou com a participação de representantes da administração, equipes técnicas e da comunidade.

Durante a audiência, foram apresentados dados relacionados à execução financeira do município entre os meses de janeiro e abril, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. As informações permitiram o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos e o desempenho das metas estabelecidas para o período.

A audiência foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube, com duração superior a quatro horas, garantindo amplo acesso à população. O conteúdo permanece disponível na plataforma para consulta a qualquer momento.

Como parte das ações de transparência, a ata da audiência será disponibilizada no Portal da Transparência do município e também publicada no Diário Oficial de Vilhena (DOV), assegurando o registro formal e o acesso público às informações apresentadas.

A realização da audiência pública reforça o compromisso da administração municipal com a transparência, a responsabilidade fiscal e o acompanhamento das contas públicas pela sociedade.