Prefeitura lança projeto

Por Guajará Noticias

Publicada em 28/05/2026 às 14h42

O município de Guajará-Mirim deu mais um importante passo no fortalecimento do turismo sustentável e na valorização dos povos originários da Amazônia com o lançamento oficial do projeto “Guajará Tem Etnoturismo”, realizado neste sábado, 23 de maio de 2026, na Aldeia Laje Velho, localizada na zona rural da Pérola do Mamoré.

A iniciativa, desenvolvida pela Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, em parceria direta com a comunidade indígena da Aldeia Laje Velho, busca consolidar o município como referência regional no segmento do etnoturismo, modalidade reconhecida por promover experiências culturais autênticas, preservação ambiental e valorização da identidade dos povos tradicionais.

O lançamento contou com a presença do prefeito Fábio Garcia de Oliveira, conhecido como Netinho, do vice-prefeito Ricardo Lira Maia, além de servidores municipais, lideranças indígenas, turistas vindos de Porto Velho e moradores de Guajará-Mirim. O evento reuniu mais de 50 participantes em uma verdadeira imersão cultural dentro do território indígena.

Idealizado pelo vice-prefeito Ricardinho, o projeto tem como principal objetivo fomentar o turismo de base comunitária, respeitando os saberes ancestrais, os costumes tradicionais e o protagonismo dos povos originários, ao mesmo tempo em que impulsiona a economia local por meio da geração de renda sustentável para as famílias indígenas.

Durante a programação, os visitantes participaram de apresentações culturais, danças tradicionais, rituais indígenas, exposições de artesanato regional, além de momentos de interação com a história, os costumes e a espiritualidade dos povos da floresta. A experiência também proporcionou contato direto com as riquezas naturais da região amazônica, incluindo trilhas ecológicas, áreas preservadas de floresta nativa e cachoeiras existentes no entorno da aldeia.

Segundo os organizadores, o projeto “Guajará Tem Etnoturismo” representa um marco para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao turismo cultural e ambiental em Guajará-Mirim, alinhando preservação ambiental, valorização étnica e desenvolvimento econômico sustentável.

A gestão municipal destacou ainda que o etnoturismo vem sendo tratado como uma ferramenta estratégica de inclusão social e fortalecimento da identidade cultural dos povos originários, garantindo que as comunidades indígenas participem diretamente da construção e condução das atividades turísticas realizadas dentro de seus territórios.

Toda a comunidade da Aldeia Laje Velho participou da organização do evento, desde a recepção dos visitantes até as apresentações culturais, fortalecendo o sentimento de pertencimento, autonomia comunitária e valorização das tradições ancestrais.

Para os participantes, a experiência proporcionou não apenas lazer e contato com a natureza, mas também um importante momento de aprendizado sobre a cultura indígena amazônica e a necessidade de preservação dos territórios tradicionais e do meio ambiente.

A Prefeitura informou que novas edições do projeto já estão sendo planejadas para os próximos meses, ampliando o calendário turístico do município e fortalecendo Guajará-Mirim como um dos principais destinos de turismo cultural e etnoambiental da região Norte.

A próxima edição do projeto “Guajará Tem Etnoturismo” já está confirmada para o dia 06 de junho, novamente na Aldeia Laje Velho, onde visitantes poderão vivenciar mais uma experiência de integração entre cultura, natureza e ancestralidade amazônica.