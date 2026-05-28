Marcos Rogério destaca força do homem do campo durante a Rondônia Rural Show: “O sucesso da feira se deve a ele”

Por Assessoria

Publicada em 28/05/2026 às 14h56

Cumprindo agenda na 13ª edição da Rondônia Rural Show, realizada em Ji-Paraná, o senador Marcos Rogério (PL), pré-candidato ao Governo de Rondônia, destacou a importância do homem do campo para o desenvolvimento econômico do estado e afirmou que o sucesso da feira está diretamente ligado ao trabalho dos produtores rurais. Durante visitas aos estandes, encontros com empresários e produtores e entrevistas concedidas ao longo da programação, o parlamentar reforçou a defesa de investimentos em infraestrutura para fortalecer o setor agropecuário.

“O sucesso dessa feira se deve ao homem do campo”, afirmou Marcos Rogério ao comentar a importância da Rondônia Rural Show para a economia rondoniense. Segundo ele, o crescimento do agronegócio está diretamente relacionado ao esforço de quem produz, gera empregos e movimenta a economia nos municípios do interior.

Durante as agendas em Ji-Paraná, o senador destacou que o produtor rural já demonstrou capacidade de produzir com eficiência e qualidade, mas ainda enfrenta desafios relacionados à logística e infraestrutura. “Da porteira pra dentro, o produtor rural sabe o que fazer. Do pequeno ao grande, eles sabem produzir, abastecem o Brasil e alimentam o mundo com o nosso produto do agro rondoniense”, declarou.

Marcos Rogério também afirmou que a Rondônia Rural Show se consolidou como um espaço de integração entre tecnologia, inovação e setor produtivo. Para ele, a feira representa uma oportunidade de ouvir produtores, compreender as necessidades regionais e debater soluções voltadas ao fortalecimento da agricultura e da pecuária em Rondônia.

Ao longo da programação, o pré-candidato voltou a defender melhorias em estradas, pontes, bueiros e corredores logísticos para garantir melhores condições de escoamento da produção rural. Segundo ele, o avanço tecnológico dentro das propriedades precisa ser acompanhado por investimentos públicos fora delas, permitindo maior competitividade ao agronegócio rondoniense.

O senador também relembrou sua ligação pessoal com o campo e afirmou que o agro faz parte da própria trajetória de vida. “O agro é parte do que eu sou”, disse ao mencionar a história da família na agricultura desde a chegada a Rondônia, ainda na década de 1970.