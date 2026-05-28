Prefeitura de Ji-Paraná realiza entrega histórica de ônibus para a APAE

Por Natália Pessoa

Publicada em 28/05/2026 às 14h51

A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, na manhã desta quinta-feira (28), a entrega oficial de um ônibus destinado à APAE do município, em um momento marcado pela emoção, inclusão e fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

A solenidade aconteceu na sede da instituição e reuniu autoridades municipais, representantes da APAE, vereadores e a comunidade. O novo veículo foi adquirido por meio de recurso viabilizado pelo senador Jaime Bagattoli (PL), com apoio do vereador Licomédio Pereira (PP), e representa um importante avanço na garantia de mais segurança, conforto e acessibilidade para os alunos atendidos pela entidade.

Durante o evento, o prefeito Affonso Cândido (PL) destacou a importância do investimento e reafirmou o compromisso da gestão municipal com ações voltadas ao cuidado e à inclusão social.

O ônibus irá auxiliar diretamente no transporte dos usuários da APAE, oferecendo mais dignidade às famílias e melhores condições de deslocamento para crianças, jovens e adultos atendidos pela instituição.

A entrega simboliza mais um passo no fortalecimento das políticas de apoio às pessoas com deficiência em Ji-Paraná, reforçando o compromisso da administração municipal com uma cidade mais humana, inclusiva e acolhedora.