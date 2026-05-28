Israel mata 11 em bombardeio no sul do Líbano; subúrbio de Beirute também é alvo de ataque, apesar de cessar-fogo

Por G1

Publicada em 28/05/2026 às 15h41

Um ataque de Israel à cidade de Tiro, no sul do Líbano, matou 11 pessoas quinta-feira (28), segundo o Ministério da Saúde do país, num momento em que Tel Aviv intensifica suas ações militares no norte.

Um prédio no subúrbio de Beirute também foi alvo de bombardeio nesta quinta — o primeiro em semanas nos arredores da capital libanesa. Ao menos outros dois ataques foram registrados no país.

Israel afirmou ter realizado um ataque preciso em Beirute, mas não forneceu detalhes adicionais.

Um comunicado militar, publicado no X, pareceu sinalizar uma escalada ainda maior após mais de 120 ataques atingirem o sul e o leste do Líbano na terça-feira (26).

Os ataques acontecem mesmo com um cessar-fogo em vigor desde 16 de abril entre Israel e Líbano. Segundo Israel, que ocupa militarmente uma parte do país vizinho desde março, as ações militares são direcionadas contra o grupo terrorista Hezbollah.

Mais de 1,2 milhão de libaneses foram deslocados por ataques israelenses e ordens de evacuação desde 2 de março, quando o Hezbollah atacou Israel em apoio ao seu aliado, o Irã. Desde então, os ataques israelenses têm atingido o sul, o leste e a capital do Líbano, Beirute, matando mais de 3.200 pessoas, segundo o Ministério da Saúde libanês.

A Organização Mundial da Saúde afirmou que pelo menos 608 pessoas no Líbano já foram mortas em ataques israelenses desde a trégua.