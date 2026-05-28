Faltando 1 dia para o fim do prazo, quase 270 mil de contribuintes já enviaram declaração do IRPF 2026 em Rondônia

Por Queila Aline Vieira Scot Ribeiro / Delegacia da Receita Federal em Porto Velho

Publicada em 28/05/2026 às 16h23

Até às 14h de hoje (28/5), 269.833 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal no estado de Rondônia. O volume esperado é de 307.094 documentos.

O prazo de entrega termina às 23h59m59s desta sexta-feira, 29 de maio.



A Receita Federal reforça a importância de:

Enviar a declaração dentro do prazo para evitar o pagamento de multas;

Verificar atentamente as informações antes da transmissão, utilizando a declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento;

Monitorar o processamento da declaração por meio do aplicativo oficial da Receita Federal ou pela página gov.br/receitafederal;

Regularizar rapidamente eventuais pendências para evitar permanência em malha.

Multa por atraso na entrega

O contribuinte obrigado a apresentar a declaração, no caso de apresentação após o prazo previsto ou da não apresentação, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma:

existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido;

inexistindo imposto devido, multa de R$ 165,74.

Retenção em malha (Nacional)

Até o final do dia 26 de maio, a taxa de retenção de declarações por conta de pendências estava em 4,97%, com 1,61 milhão de declarações em malha de um total de 32,4 milhões entregues. O número é similar ao registrado na semana final de entrega nos últimos anos:

Ano Retenções 2026 4,97% 2025 4,68% 2024 4,82% 2023 5,30%

Os dados indicam que a transição na prestação de informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para os sistemas e-Social e EFD/Reinf teve sucesso. Apesar de alguns percalços iniciais, as fontes pagadoras mostraram boa adaptação ao novo sistema, corrigindo informações enviadas erroneamente no início do período de declaração. A Receita Federal destaca a importância da parceria com os contadores e suas entidades de classe, que atuaram fortemente para a difusão de informações sobre o novo sistema.

Data Retenções 29/03/2026 10,78% 05/04/2026 11,22% 12/04/2026 8,15% 19/04/2026 7,30% 26/04/2026 6,60% 03/05/2026 6,08% 10/05/2026 5,93% 17/05/2026 5,56% 26/05/2026 4,97%

Em Rondônia, até o momento, 10.809 declarações foram retidas em malha fiscal 2026.

Mais orientações sobre a Declaração do IRPF 2026 estão disponíveis em "Meu Imposto de Renda".