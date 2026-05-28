Faltando 1 dia para o fim do prazo, quase 270 mil de contribuintes já enviaram declaração do IRPF 2026 em Rondônia
Por Queila Aline Vieira Scot Ribeiro / Delegacia da Receita Federal em Porto Velho
Publicada em 28/05/2026 às 16h23
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 Até às 14h de hoje (28/5), 269.833 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal no estado de Rondônia. O volume esperado é de 307.094 documentos.

O prazo de entrega termina às 23h59m59s desta sexta-feira, 29 de maio.

A Receita Federal reforça a importância de:

  • Enviar a declaração dentro do prazo para evitar o pagamento de multas;
  • Verificar atentamente as informações antes da transmissão, utilizando a declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento;
  • Monitorar o processamento da declaração por meio do aplicativo oficial da Receita Federal ou pela página gov.br/receitafederal;
  • Regularizar rapidamente eventuais pendências para evitar permanência em malha.

Multa por atraso na entrega

O contribuinte obrigado a apresentar a declaração, no caso de apresentação após o prazo previsto ou da não apresentação, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma:

  • existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido;
  • inexistindo imposto devido, multa de R$ 165,74.

Retenção em malha (Nacional)

Até o final do dia 26 de maio, a taxa de retenção de declarações por conta de pendências estava em 4,97%, com 1,61 milhão de declarações em malha de um total de 32,4 milhões entregues. O número é similar ao registrado na semana final de entrega nos últimos anos:

Ano

Retenções

2026

4,97%

2025

4,68%

2024

4,82%

2023

5,30%

Os dados indicam que a transição na prestação de informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para os sistemas e-Social e EFD/Reinf teve sucesso. Apesar de alguns percalços iniciais, as fontes pagadoras mostraram boa adaptação ao novo sistema, corrigindo informações enviadas erroneamente no início do período de declaração. A Receita Federal destaca a importância da parceria com os contadores e suas entidades de classe, que atuaram fortemente para a difusão de informações sobre o novo sistema.

Data

Retenções

29/03/2026

10,78%

05/04/2026

11,22%

12/04/2026

8,15%

19/04/2026

7,30%

26/04/2026

6,60%

03/05/2026

6,08%

10/05/2026

5,93%

17/05/2026

5,56%

26/05/2026

4,97%

 Em Rondônia, até o momento, 10.809 declarações foram retidas em malha fiscal 2026.

Mais orientações sobre a Declaração do IRPF 2026 estão disponíveis em "Meu Imposto de Renda".

Geral IRPF
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