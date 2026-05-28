Faltando 1 dia para o fim do prazo, quase 270 mil de contribuintes já enviaram declaração do IRPF 2026 em Rondônia

Até às 14h de hoje (28/5), 269.833 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal no estado de Rondônia. O volume esperado é de 307.094 documentos.
O prazo de entrega termina às 23h59m59s desta sexta-feira, 29 de maio.
A Receita Federal reforça a importância de:
- Enviar a declaração dentro do prazo para evitar o pagamento de multas;
- Verificar atentamente as informações antes da transmissão, utilizando a declaração pré-preenchida para facilitar o preenchimento;
- Monitorar o processamento da declaração por meio do aplicativo oficial da Receita Federal ou pela página gov.br/receitafederal;
- Regularizar rapidamente eventuais pendências para evitar permanência em malha.
Multa por atraso na entrega
O contribuinte obrigado a apresentar a declaração, no caso de apresentação após o prazo previsto ou da não apresentação, fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma:
- existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido;
- inexistindo imposto devido, multa de R$ 165,74.
Retenção em malha (Nacional)
Até o final do dia 26 de maio, a taxa de retenção de declarações por conta de pendências estava em 4,97%, com 1,61 milhão de declarações em malha de um total de 32,4 milhões entregues. O número é similar ao registrado na semana final de entrega nos últimos anos:
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Ano
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Retenções
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2026
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4,97%
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2025
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4,68%
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2024
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4,82%
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2023
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5,30%
Os dados indicam que a transição na prestação de informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para os sistemas e-Social e EFD/Reinf teve sucesso. Apesar de alguns percalços iniciais, as fontes pagadoras mostraram boa adaptação ao novo sistema, corrigindo informações enviadas erroneamente no início do período de declaração. A Receita Federal destaca a importância da parceria com os contadores e suas entidades de classe, que atuaram fortemente para a difusão de informações sobre o novo sistema.
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Data
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Retenções
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29/03/2026
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10,78%
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05/04/2026
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11,22%
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12/04/2026
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8,15%
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19/04/2026
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7,30%
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26/04/2026
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6,60%
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03/05/2026
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6,08%
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10/05/2026
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5,93%
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17/05/2026
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5,56%
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26/05/2026
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4,97%
Em Rondônia, até o momento, 10.809 declarações foram retidas em malha fiscal 2026.
Mais orientações sobre a Declaração do IRPF 2026 estão disponíveis em "Meu Imposto de Renda".
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