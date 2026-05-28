Bruna Biancardi revela atitude inusitada de Neymar no começo do namoro

Por Fabíola Reipert/R7

Publicada em 28/05/2026 às 16h15

Bruna Biancardi resolveu abrir o álbum de memórias do relacionamento com Neymar… e acabou entregando uma história no mínimo curiosa sobre o jogador.

Durante um vlog publicado no YouTube, a “influenciadora” relembrou momentos do início do namoro com o craque e contou que caiu em uma verdadeira “pegadinha romântica” em Paris.

Enquanto mostrava um corredor cheio de fotos da família, Bruna parou diante de um retrato ao lado de Neymar e explicou o contexto da imagem.

“Essa eu amo! Foi de um dia lá em Paris, que eu falei pra ele que eu queria ver a torre piscando, brilhando. Eu já tinha ido pra Paris, só que quando eu fui eu acho que eu não tinha ido à noite”, contou.

Segundo Bruna, Neymar prometeu levá-la para ver a famosa Torre Eiffel iluminada. O problema é que o jogador resolveu improvisar do jeito dele…

“Ainda bem que eu não me arrumei, coloquei só uma blusa por cima da roupa que eu tava. Ele me levou na parte de fora da casa dele. Ele comprou no farol uma Torre Eiffel que vende lá, piscando, de enfeite”, revelou, aos risos.

A “influenciadora” ainda mostrou a foto do momento e explicou que o objeto aparecia na imagem original. “Tava aqui na mesa, na foto, é que aqui cortou”, disse.

Mas Neymar tratou de correr atrás do prejuízo depois da “trollagem romântica”. “Aí ele falou: ‘Olha aqui, você não queria ver a torre?’ A gente já tinha jantado em casa, mas depois, pra se redimir, ele me levou outro dia pra jantar em um restaurante de frente pra torre”, contou Bruna.

Em outro momento do vídeo, a influenciadora também mostrou a foto tirada no dia em que finalmente o craque oficializou o relacionamento. “Depois de muito me enrolar, nesse dia ele me pediu em namoro”, disparou.

Uma amiga do casal ainda relembrou os bastidores do pedido e contou que Neymar armou uma surpresa em Paris, reunindo amigas e familiares de Bruna.

Vale lembrar que os dois vivem um relacionamento cheio de idas e vindas desde 2021. Eles chegaram a se separar em 2023, mas retomaram o romance. Hoje, além de Mavie e Mel, Bruna também convive com os outros filhos do jogador: Davi Lucca e Helena.