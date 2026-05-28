Carol Celico nega término com Kaká por ele ser

Por IG

Publicada em 28/05/2026 às 16h11

Empresária abriu o seu coração, negou frase polêmica sobre o ex-marido e afirmou ter sofrido ataques após repercussão do casoA influenciadora e empresária, Carol Celico quebrou o silêncio pela primeira vez e falou sobre os rumores envolvendo a polêmica separação com o ex-craque da Seleção Brasileira.

A repercussão tomou conta da internet rapidamente, movimentando fãs e internautas que acompanharam de perto o relacionamento do ex-casal, considerado um dos mais queridos do Brasil durante muitos anos.

No vídeo publicado nas redes sociais, Carol negou ter afirmado que colocou um ponto final em seu casamento com Kaká porque o ex-atleta seria “perfeito demais ”.

Sincera, a empresária fez questão de esclarecer que a declaração nunca partiu dela e explicou como a frase acabou viralizando na internet ao longo dos anos.

A repercussão teria começado após uma entrevista concedida em 2022, quando ela comentou sobre o fim do relacionamento sem citar traição, agressão ou qualquer escândalo envolvendo o ex-casal.

De acordo com a influenciadora, uma jornalista estrangeira interpretou sua fala de forma equivocada, e a frase passou a ser reproduzida nas redes sociais como se fosse uma declaração oficial dela, gerando grande repercussão entre os internautas.

"Essas não são palavras minhas e nunca foram. Essa legenda foi replicada em inúmeros sites, tanto no Brasil quanto no mundo todo, como se fosse uma citação minha, com aspas e tudo, como se eu tivesse dito isso. Isso nunca aconteceu. Essa história começou a circular quando eu estava grávida de nove meses do meu filho mais novo, cuidando dos meus filhos mais velhos, trabalhando muito na minha empresa e aí eu acordo num belo dia e leio essa mentira", declarou.

A empresária explicou que, na ocasião, apenas disse que vivia um momento de infelicidade pessoal, mesmo estando ao lado de um homem considerado bom marido, bom pai e uma pessoa correta. Com o passar do tempo, a declaração teria sido resumida de maneira polêmica nas redes sociais.