Cátia Paganote confirma presença em turnê nostálgica de Xuxa

Por IG

Publicada em 28/05/2026 às 16h07

A eterna paquita Cátia Paganote confirmou presença na turnê “O Último Voo da Nave”, novo espetáculo de Xuxa Meneghel que promete transformar os palcos em uma verdadeira viagem pela memória afetiva de diferentes gerações. Com apresentações já confirmadas em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o projeto revisita momentos icônicos da trajetória da Rainha dos Baixinhos e resgata o universo que marcou a infância de milhões de brasileiros.

A proposta da turnê mistura tecnologia, cenários futuristas e referências clássicas dos programas que fizeram história na televisão brasileira, incluindo “Xou da Xuxa”, “Xuxa Park”, “Planeta Xuxa” e a fase do “Xuxa Só Para Baixinhos”.

A expectativa do público gira justamente em torno do reencontro com músicas que atravessaram gerações, como “Ilariê”, “Lua de Cristal”, “Doce Mel”, “Tindolelê”, “Arco-Íris” e “Festa”. Além das canções, o espetáculo também deve trazer personagens, coreografias e elementos visuais que ajudaram a transformar Xuxa em um dos maiores fenômenos da cultura pop brasileira.

O projeto também contará com a participação de outras 14 ex-paquitas, reunindo ao todo 15 integrantes de diferentes gerações que passaram pelo universo da Xuxa. Segundo Cátia Paganote, o grupo será uma atração especial dentro da turnê e ficará responsável por interpretar sucessos das Paquitas que marcaram diferentes fases da televisão infantil brasileira. A proposta é reunir representantes das três gerações das Paquitas em momentos especiais ao longo do espetáculo, reforçando ainda mais o caráter nostálgico da turnê.