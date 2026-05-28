Saiba como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala 6x1
Por Agência Brasil
Publicada em 28/05/2026 às 15h33
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Na noite de quarta-feira (27), a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição (PEC) 221/19 que acaba com a escala 6x1, instituindo a obrigatoriedade de dois dias de descanso por semana, além de reduzir a jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais. 

A votação no plenário se deu em dois turnos e a proposta foi aprovada por ampla maioria. Na primeira votação, foram 472 votos a favor e 22 contra. No segundo turno, votaram a favor da PEC 461 parlamentares; 19 foram contra.  

Considerando as 27 bancadas estaduais, os votos contra o fim da escala 6x 1 vieram de apenas cinco estados: Roraima, Maranhão, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Votaram contra a proposta, considerando os dois turnos, apenas os seguintes parlamentares: 

Adriana Ventura (Novo-SP)  

Bibo Nunes (PL-RS) 

Carlos Chiodini (MDB-SC) 

Caroline de Toni (PL-SC) 

Daniel Freitas (PL-SC)  

Daniela Reinehr (PL-SC) 

Fabio Schiochet (União-SC) 

Fausto Pinato (União-SP) 

Gilson Marques (Novo-SC) 

Julia Zanatta (PL-SC) 

Kim Kataguiri (Missão-SP)  

Lucas Redecker (PSD-RS) 

Marcel van Hattem (Novo-RS) 

Mauricio Marcon (PL-RS) 

Nicoletti (PL-RR) 

Paulo Marinho Jr (PL-MA) 

Pezenti (MDB-SC) 

Ricardo Guidi (PL-SC) 

Ricardo Salles (Novo-SP) 

Rosangela Moro (PL-SP) 

Sérgio Turra (PP-RS) 

Zé Trovão (PL-SC) 

Confira abaixo a lista completa de como votaram os deputados na PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1: 

1º turno 

2º turno 

Geral ESCALA DE TRABALHO
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