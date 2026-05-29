Ji-Paraná vence duas vezes, e conquista os títulos do Rondoniense Sub-15 e Sub-17

Por FFER

Publicada em 29/05/2026 às 11h26

A primeira decisão no estádio Biancão foi pelo Rondoniense Sub-15, o Ji-Paraná recebeu o Pimentense, com a vantagem de 5 a 0 da primeira partida no Geraldão, a garotada do Jipa abriu o placar aos 35 minutos do primeira tempo numa cobrança de falta, batida pelo jovem Iure.

No segundo tempo José Maycon recebeu na entrada da área e bateu firme para ampliar para o Jipa. No final da partida em outra cobrança de falta Antônio Carlos, bate no canto esquerdo do goleiro do Pimentense. Final no Biancão Ji-Paraná 3 x 0 Pimentense. Com o placar dos dois jogos o Jipa fez 8 a 0 no Pimentense com uma campanha marcada pela invencibilidade com sete jogos 27 gols marcados. Ji-Paraná Campeão Rondoniense Sub-17.

Na outra final, do Rondoniense Sub-17, o Ji-Paraná recebeu o Espigão após ser derrotado na primeira partida no Luizinho Turatti por 2 a 1, o Galo da BR precisava vencer por dois gols de diferença pra ficar com o título no tempo normal de jogo.

O Ji-Paraná foi além e goleou o Espigão por 4 a 1. O primeiro gol foi um golaço de fora da área, o zagueirão Anofre pegou em sem pulo e não deu chances ao goleirão do Espigão. O segundo gol vem com o centro avante Weltinho, após cobrança de escanteio um bate rebate na área a bola sobrou pra Weltinho bater forte e ampliar para o Galo da BR. O terceiro gol do Jipa aconteceu no segundo tempo, com o meia Riquelme, ele recebeu lançamento ganhou do zagueiro e marcou com facilidade pra fazer Jipa 3 Espigão 0.

O Espigão diminuiu na cobrança de pênalti, bola de um lado goleiro para o outro lado, batida pelo camisa 10 do Espigão. Pra garantir o segundo título da noite também em cobrança de pênalti, Fumaça bateu com categoria pra fechar o placar Ji-Paraná 4 x 1 Espigão. Ji-Paraná campeão Rondoniense Sub-17.