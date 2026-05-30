Prefeitura de Ji-Paraná convida população para participar da 13ª Conferência Municipal de Saúde

Por Assessoria

Publicada em 30/05/2026 às 09h42

A saúde pública se constrói ouvindo quem mais importa: a população. A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMUSA, convida você para participar da 13ª Conferência Municipal de Saúde, um espaço de diálogo para ouvir ideias, sugestões e propostas que ajudam a melhorar os serviços do SUS no nosso município.

É hora de dizer o que funciona, o que precisa melhorar no atendimento e quais serviços fazem falta no seu bairro.

Dias 11 e 12 de junho

Participe! A sua opinião pode ajudar a fortalecer a saúde de Ji-Paraná.