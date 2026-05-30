Rolim de Moura apresenta prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde em audiência pública

Por Assessoria

Publicada em 30/05/2026 às 09h34

A Prefeitura de Rolim de Moura, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), realizou na manhã desta sexta-feira (29), no plenário da Câmara Municipal, a audiência pública de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2026.

A iniciativa atendeu às exigências do artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece mecanismos de transparência na gestão e aplicação dos recursos destinados à saúde pública. O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes do Conselho Municipal de Saúde e integrantes da sociedade civil organizada.

Durante a audiência, foram apresentados os dados relacionados às receitas arrecadadas pelo Fundo, às despesas executadas, aos investimentos efetuados e às principais ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde no período analisado. As informações técnicas foram expostas pela contadora do Fundo Municipal de Saúde, Marlene Coviaque, e pelo técnico municipal Pedro Henrique Machado, que também destacaram as metas alcançadas e as atividades realizadas nos últimos quatro meses.

Além da prestação de contas financeira, o encontro reforçou o compromisso da administração municipal com a transparência na gestão pública e o fortalecimento do controle social. A população teve a oportunidade de acompanhar as informações apresentadas e participar por meio de questionamentos e manifestações.

Responsável pela gestão dos recursos destinados às ações e serviços de saúde no município, o Fundo Municipal de Saúde desempenha papel fundamental na aplicação planejada e eficiente dos investimentos, assegurando benefícios diretos à população de Rolim de Moura.