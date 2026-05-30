Rádios, emissoras de TV, portais de notícias, redes sociais e comunicação institucional levam a RRSI ao Brasil e ao mundo

Por Cíntia Xavier

Publicada em 30/05/2026 às 09h08

De Rondônia para o Mundo, a 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), a maior feira do agro da Região Norte conta com ampla cobertura jornalística, tendo a presença de peso de rádios, emissoras de TV, portais de notícias, além da comunicação institucional, evidenciando toda a estrutura moderna montada pelo governo do estado, voltada aos veículos de comunicação de vários municípios. De segunda-feira (25) até sábado (30), o Brasil e o mundo seguem conectados, mesmo à distância, acompanhando as principais novidades do setor, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a imprensa tem a relevante função de divulgar o potencial do estado e a grandeza do evento. “A cada ano temos inovado em todos os estandes e, a exemplo das edições anteriores, fortalecemos a estrutura destinada aos veículos de comunicação, visando melhor atender à imprensa, que se consolida como importante aliada do desenvolvimento do agro”, ressaltou.

ESTANDE IMPRENSA

O gerente de jornalismo de um grupo de comunicação, Benedito Teles, destacou que a estrutura do estande é muito boa, e muito bem localizada e a equipe da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) atende a todos com atenção. O jornalista avalia a RRSI como um evento estratégico porque concentra as lideranças do estado e o principal pilar econômico do estado, que é a agricultura. “O evento nos permite em termos de gestores, estabelecer contato com as pessoas, conversar, trocar ideias, experiências, e mostrar a RRSI para a população, principalmente para os que não tem como visitar a feira. Muitas vezes o cidadão não sabe da dimensão que o estado tem, e a RRSI nos dá a dimensão do quanto Rondônia é bem-sucedida no café, no cacau, na carne, na psicultura e na pecuária. Ao final do evento retornamos entusiasmados, conhecedores de muitas histórias, de gente fazendo coisa bonita. Voltamos pulsando Rondônia, encantados por tudo o que tem no estado e o que ele representa. Captamos muitas fontes de informação que reverberam posteriormente”, pontuou.

O diretor-geral de um grupo de comunicação, Ismael Souza, salientou que neste ano o estande da imprensa está com mais visibilidade dentro do pavilhão governamental. “Temos espaço adequado para trabalhar, climatizado, com mesas, podemos levar ao cidadão o que acontece no dia a dia da feira. Agradecemos ao governo do estado pela sensibilidade em oferecer a melhor estrutura para a imprensa, bem como, o trabalho dos profissionais da Secom que é fundamental, eles nos alimentam com informações e nos dão toda a assistência.”

Segundo o diretor-geral, estar na RRSI oportuniza contribuir com o desenvolvimento do estado levando as informações do agronegócio ao cidadão, “informando sobre os estandes, novidades, negócios tecnologias, começamos a divulgar 30 dias antes do evento, durante a semana da feira falamos da programação local. A RRSI nos rende uma bagagem de conhecimento e experiências”, afirmou.

De acordo com o titular da Secom, Renan Fernandes, a imprensa é fundamental na divulgação e fortalecimento da Rondônia Rural Show Internacional, que reúne produtores, investidores, empresas do setor e milhares de visitantes. “É notório que a estrutura da RRSI, para melhor atender à imprensa, evolui a cada ano. É importante destacar o comprometimento do governo do estado nesse processo de crescimento da feira e, inclusive, reforçar o trabalho da imprensa, que está em peso levando o nosso agro para o mundo”, enfatizou.