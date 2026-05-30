Deputada Sílvia Cristina entrega ônibus para a Faperon/Senar, na Rondônia Rural Show

Por assessoria

Publicada em 30/05/2026 às 08h50

A deputada federal Sílvia Cristina fez a entrega na manhã desta sexta-feira (29), na Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná, de um ônibus para Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon), que será utilizado pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), para conduzir produtores rurais para cursos e palestras.

“O setor produtivo sustenta a nossa economia, mas é preciso criar as condições necessárias ao fortalecimento do trabalho do homem e da mulher no campo, produzindo mais e gerando mais renda para a família. O agro é produção e oportunidade, mas temos que ter compromisso e apoiar quem planta e cria”, disse a deputada.

O veículo foi adquirido através do programa Cidadania Plena, conduzido pelo Ifro e com investimento do mandato da parlamentar. Na entrega, estavam presentes o presidente da Faperon, Hélio Dias, o reitor do Ifro, Moisés Rosa, diretores do Cidadania Plena, produtores rurais e convidados.

“Esse ônibus será de muita utilidade, pois vai permitir que produtores possam ir a um treinamento, curso ou capacitação, que é uma missão desenvolvida pelo Senar em todo o Estado. Com certeza, vai fortalecer o homem e a mulher do campo, que produz e gera renda”, completou Hélio Dias.