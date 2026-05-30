Assembleia Legislativa de Rondônia recebe prêmio nacional de inovação na ExpoGov Brasil

Por Isabela Gomes

Publicada em 30/05/2026 às 08h54

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) recebeu, na quinta-feira (28), o prêmio de segundo lugar na categoria Destaque ExpoGov, durante a ExpoGov Brasil 2026, realizada em São Paulo. O reconhecimento foi concedido ao projeto Fala Deputado, ferramenta criada para aproximar a população do Parlamento rondoniense por meio da inovação e da comunicação pública.

A Alero foi representada no evento pela secretária administrativa, Mayara Gomes, que também integrou a programação da ExpoGov Brasil como palestrante. Ela participou do painel “A integração entre a governança estratégica e a gestão operacional de contratos sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos”.

Durante a apresentação, Mayara abordou o papel da alta administração, o planejamento como instrumento de mitigação de riscos e o uso de ferramentas práticas para garantir eficiência e sustentabilidade nas contratações públicas.

Mayara destacou a satisfação de representar a Assembleia Legislativa de Rondônia em um dos principais eventos voltados à gestão pública no país. “Quero agradecer à organização da ExpoGov pelo reconhecimento concedido na categoria Destaque ExpoGov, uma honra que recebemos com muita alegria e senso de responsabilidade”, afirmou.

Segundo ela, a premiação reflete o trabalho desenvolvido pela Casa Legislativa para ampliar o acesso da população ao Parlamento. “Esse reconhecimento é resultado do trabalho liderado pelo presidente Alex Redano, em parceria com a Secretaria de Comunicação, sob a condução do secretário Alessandro Lubiana, e do esforço de toda a equipa envolvida no projeto Fala Deputado, que tem como objetivo aproximar o cidadão do Parlamento por meio da inovação e da comunicação pública eficiente”, declarou.

O Fala Deputado foi desenvolvido pela ZOE Web, empresa especializada em soluções tecnológicas para o setor público. A gestora administrativa da empresa, Tirza Cintra, afirmou que o reconhecimento nacional reforça a importância de projetos voltados à transparência e à participação social.

“A ZOE se sente muito lisonjeada em ter um de seus clientes, a Assembleia Legislativa de Rondônia, recebendo esse importante prêmio em um dos maiores eventos voltados à gestão pública do Brasil, a ExpoGov Brasil”, disse.

Tirza também destacou que o projeto nasceu com o objetivo de fortalecer a comunicação entre o cidadão e o Poder Legislativo. “O projeto Fala Deputado nasce exatamente com esse propósito: aproximar o cidadão do Poder Legislativo, ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência institucional. Ver a Assembleia Legislativa de Rondônia sendo reconhecida nacionalmente por esse trabalho é motivo de muita alegria e orgulho para toda a equipe da ZOE”, afirmou.

ExpoGov Brasil

A ExpoGov Brasil reúne gestores, especialistas, servidores e instituições para discutir inovação, tecnologia, governança e soluções aplicadas à administração pública. A 4ª edição do evento busca aproximar experiências práticas e iniciativas que contribuam para modernizar os serviços públicos e melhorar os resultados entregues à população.

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