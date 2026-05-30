Bruno Bolsonaro Scheid apoia decisão dos EUA de classificar PCC e CV como terroristas: “Não existe futuro para o Brasil enquanto o crime organizado tiver mais força que o Estado”

Por Assessoria

Publicada em 30/05/2026 às 08h52

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), manifestou apoio à decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como Organizações Terroristas Estrangeiras. A medida foi anunciada pelo Departamento de Estado norte-americano e passa a produzir efeitos a partir do dia 5 de junho.

Segundo o governo dos Estados Unidos, as duas facções estão entre as organizações criminosas mais violentas da América Latina e possuem atuação que ultrapassa as fronteiras brasileiras. Em comunicado oficial, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que PCC e Comando Vermelho têm promovido ataques contra agentes públicos, integrantes das forças de segurança e civis, além de manter redes ilícitas que alcançam diversos países.

Ao comentar a decisão, Bruno Scheid afirmou que o reconhecimento internacional da gravidade do problema reforça um debate que, segundo ele, já faz parte da realidade de milhões de brasileiros. Para o pré-candidato, o avanço das organizações criminosas afeta diretamente a segurança da população, o ambiente de negócios e a capacidade do Estado de exercer sua autoridade.

“Não existe futuro para o Brasil enquanto o crime organizado tiver mais força que o Estado e o cidadão de bem”, declarou. Segundo Scheid, o enfrentamento às facções criminosas deve permanecer entre as prioridades das autoridades públicas, com fortalecimento das instituições de segurança e da atuação integrada no combate ao crime organizado.

O posicionamento foi divulgado por meio das redes sociais do pré-candidato, que também destacou a importância de políticas voltadas à garantia da ordem pública, da segurança das famílias e da proteção da atividade econômica. Para Scheid, medidas que ampliem a capacidade do Estado de combater organizações criminosas são fundamentais para assegurar estabilidade institucional e desenvolvimento.