Republicanos lança Mariana ao senado; Sérgio reclama de perseguição; Flávio e Lula empatado

Por Sérgio Pires

Publicada em 13/04/2026 às 08h40

ATÉ AGORA, APENAS 180 APARECEM COMO CANDIDATOS À ASSEMBLEIA. PREVISÃO É DE MAIS DE 400 NOMES

Por enquanto, são apenas pouco mais de sete candidatos para cada vaga na Assembleia Legislativa. Mas é apenas o começo, já que as relações definitivas dos partidos ainda não estão completas. A tendência é que esta média mais que dobre, podendo chegar a até 400 candidaturas. Como a do MDB, por exemplo, que só será divulgada daqui a alguns dias. Os demais partidos e federações já estão com suas relações semiprontas, embora, claro, possa haver ainda mudanças.

Como ocorreu poucas horas antes do fechamento da assinatura de fichas, em Rondônia, quando o conhecido apresentador de TV Augusto José, que disputaria a ALE pelo Partido Novo, ingressou no PL, com ficha assinada pelo presidente regional e candidato ao Governo, Marcos Rogério e pelo candidato ao Senado, o deputado federal Fernando Máximo.

Claro que ainda vai haver muitas idas e vindas, mas as relações básicas estão andando. Em algumas, há nomes sobrando. O PSD, por exemplo, tem 28 pretendentes. O segundo partido é o Podemos, com 27 possíveis candidatos. A Federação União Brasil/PP liberou apenas cinco nomes. O PRD, nove, a maioria de atuais deputados que buscam a reeleição. O Republicanos já tem 21 nomes. O PL, além de Augusto José, já confirmou outras 15 candidaturas até agora.

A Federação liderada pelo PT tem 16 possíveis candidatos e o Partido Novo chega com 20 postulantes. O Avante, comandado pelo ex-deputado Jair Montes, vem também forte, com nada menos do que 20 nomes já confirmados. O antigo PMN, agora com o nome de Mobiliza, ainda desconhecido, já tem 20 candidatos.

Faltam ainda as relações do MDB e do PSB, entre partidos considerados de boa votação. Os emedebistas terão uma candidatura ao Governo? Ainda não se sabe. Mas o PSB terá: Samuel Costa.

A verdade é que, no fim dos registros de candidaturas, o número de postulantes por vaga ainda deve dar um salto. Na última disputa, em 2022, o total de nomes participando do pleito para a ALE rondoniense foi de 398, ou seja, 16,5 candidatos por vaga.

A tendência é que na eleição de outubro, o número final possa superar os 400, praticamente repetindo os números de 2022. Ou seja, até agora, não temos ainda nem a metade prevista de todos os que se apresentarão como candidatos às 24 vagas para as cadeiras disponíveis.

Dos atuais deputados, pelo menos 21 dos 24 concorrerão à reeleição. Os três fora da lista são Cirone Deiró (candidato a vice na chapa liderada por Hildon Chaves); Delegado Camargo (pode disputar o Governo ou o Senado) e Ezequiel Neiva, que quer ser deputado federal

REPUBLICANOS LANÇA MARIANA AO SENADO E APRESENTA RELAÇÃO DE NOMES QUENTES PARA A DISPUTA DAS 24 CADEIRAS DA ASSEMBLEIA

O Republicanos, comandado no Estado pelo médico e empresário Aparício Carvalho, tem em seus quadros nomes daqueles considerados bons de voto, na busca de cadeiras na Assembleia rondoniense. A relação é liderada pelo atual presidente da Casa, Alex Redano, que tem sua principal base eleitoral em Ariquemes e região. O vereador mais votado na última eleição para a Câmara de Porto Velho, Márcio Pacele, é outro destaque na nominata do partido que, claro, ainda não é definitiva.

Não se pode esquecer outro nome forte: o do presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná, Marcelo Lemos. Devem concorrer ainda pelo Republicanos o Pastor Evanildo, da Igreja Universal; o atual vereador Fernando Silva, o vereador Adalto de Bandeirantes e a ex-deputada Cássia dos Muletas, de Jaru. Um dos destaques da relação é Luis Maiorquin, uma grande liderança entre os médicos rondonienses, recém filiado ao partido.

Raquel Donadon, de Vilhena, representa a família na relação de candidatos. Também da Câmara Municipal de Ji-Paraná está na relação o nome da dra. Rosângela. Entre os ex-prefeitos que concorrem, estão o conhecido Mirandão, de Costa Marques e Eduardo Bertoletti, de Primavera de Rondônia.

Na disputa pelo governo e Senado, o Republicanos deve se aliar à Federação União Brasil/Progressistas, inclusive pela indicação do nome da ex-deputada federal Mariana Carvalho para a corrida pelas duas vagas ao Senado. O candidato ao governo do grupo é Hildon Chaves.

BIOECONOMIA: MULHERES EMPREENDEDORAS DO CAFÉ E DO CACAU SÃO BENEFICIADAS COM PROGRAMA ESPECIAL DA ONU

A bioeconomia é o assunto do momento, ainda mais para nossa região e especialmente para Rondônia. Pois é dentro do contexto que será assinado, nesta segunda-feira, um grande projeto aprovado pelo Fundo Brasil/ONU, que será executado neste ano e no ano que vem, atendendo principalmente mulheres empreendedoras, nas cadeias produtivas do café e do cacau. Numa solenidade a ser realizada no Palácio do Governo, será assinada uma “carta solene”, dando início a um grande projeto que também tem um grande nome: “Inclusão e Empoderamento de Mulheres Empreendedoras e de Agricultores Familiares por meio da Bioeconomia em Rondônia”.

O lançamento da inovação terá a participação de autoridades nacionais e representantes de organismos internacionais, tendo à frente o governador Marcos Rocha, que recentemente participou, na ONU, de encontro onde apresentou projetos rondonienses voltados à bioeconomia e ao desenvolvimento com todos os cuidados ambientais.

O evento, segundo o Governador, “simboliza uma parceria construída entre o Governo de Rondônia e agências da Organização das Nações Unidas, como a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e a ONU Mulheres”. Tais instituições, juntas, atuam no desenvolvimento de ações voltadas à produção sustentável, inclusão produtiva e igualdade de gênero.

O projeto concentra esforços especialmente nas cadeias produtivas consideradas estratégicas para o Estado: café e cacau. A proposta prioriza mulheres empreendedoras em municípios como Alta Floresta d’Oeste, Cacoal e Novo Horizonte d’Oeste, no cultivo de café, enquanto agricultores familiares de Jaru, Ariquemes e Ouro Preto do Oeste serão contemplados na cadeia do cacau.



O lançamento do projeto acontece no auditório Jerônimo Santana, do Palácio Rio Madeira/CPA pela manhã.

SÉRGIO GONÇALVES PROTESTA EM VÍDEO DEPOIS DE PERDER A CHANCE DE GOVERNAR E TER TODOS SEUS INDICADOS EXONERADOS

O tom foi forte, não raivoso, mas de ataque e protesto. Depois de meses colocando no ar vídeos soft, o vice-governador Sérgio Gonçalves foi às redes sociais, nesta sexta-feira, com declarações de ataque. No seu depoimento, reclamou de perseguição política, declarou que o povo não elegeu um governo com poder pessoal, mas por compromisso por resultados e, sem citar o nome do governador Marcos Rocha em nenhuma momento, alegou que não é possível haver uma política de vaidade e ego.

Durante toda a crise em que foi acusado de traição por Rocha, no episódio de Israel (lembremo-nos: o Governador estava em Tel Aviv e a teve até que se abrigar dos ataques de mísseis) quando Sérgio recorreu à Justiça para assumir o governo, o vice evitou comentários públicos sobre o assunto.

Nem quando foi exonerado do cargo de secretário do Desenvolvimento Econômico ele chegou a se pronunciar, a não ser em conversas privadas. Mas neste semana, dois episódios que marcaram o rompimento definitivo, o levaram a recorrer a um vídeo para falar sobre os acontecimentos.

O primeiro caso ocorreu no 4 de abril, quando Marcos Rocha, mantendo o que vinha dizendo há meses, não renunciou para concorrer e manteve-se no cargo. Esta decisão tirou de vez as chances de Sérgio Gonçalves assumir o Governo por nove meses. Depois, a segunda medida: o Governador exonerou todos os comissionados dos cargos indicados pelo seu vice. Gonçalves ficou fora, mas Rocha ficou, ele próprio, por não confiar no seu vice, com um enorme prejuízo, certamente maior, já que tinha sua eleição ao Senado, muito bem encaminhada.

Foi uma semana de tensão, de medidas duras, de decisões fortes. Uma pena que Governador e Vice tenham chegado a este estágio de rompimento. O governador Marcos Rocha, que não voltou atrás das suas decisões, não respondeu ao vídeo.

DATAFOLHA DIZ QUE LULA ESTARIA EMPATADO COM BOLSONARO, CAIADO E ZEMA SE O SEGUNDO TURNO DA ELEIÇÃO FOSSE HOJE

Está cada vez mais difícil o presidente Lula conseguir um novo mandato para a Presidência da República, se os números de várias pesquisas feitas nas últimas semanas estiverem certas. Na última, da DataFolha, divulgada neste sábado, há a comprovação óbvia desta análise. Num segundo turno, Lula estaria empatado com os três principais nomes da direita: Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

Em pesquisas até o final do ano passado, Lula aparecia sempre muito à frente de qualquer outro pretendente. A série de escândalos envolvendo o roubo do INSS e, principalmente agora, o do Banco Master, acabaram atingindo em cheio o governo petista. Declarações infelizes do Presidente e problemas na economia, o tem atingido em cheio até no Nordeste, região onde ele comandava as votações sempre acima dos 70 por cento.

Na pesquisa DataFolha (foram ouvidos 2.004 eleitores entre os dias 7 e 9 de abril; a margem de erro é de dois pontos para mais ou menos e o nível de confiança é de 95% por cento e o levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-03770/2026) Lula empataria no segundo turno com qualquer que fosse seu adversário. Em relação a Flávio Bolsonaro, ele teria um ponto a menos: 46 a 45 por cento. Contra Caiado e Zema, o empate técnico aponta 45 para Lula, 42 para cada um dos dois.

Lula tem perdido grande apoio em Estados como o mais pobre do país (Maranhão), mas também em outras regiões onde sempre teve muito mais votos que qualquer adversários, como o Pará e o Ceará. Claro que as pesquisas apontam a situação do momento, mas, hoje, a situação não é nada boa para os planos de reeleição do atual Presidente.

GIULIANO BORGES, QUE AJUDOU A CONSTRUIR E EXECUTAR GRANDES OBRAS, AGORA É TAMBÉM CIDADÃO DE RONDÔNIA

Um goiano de nascimento, mas rondoniense apaixonado por esta terra; que lembra o pai falecido quando ouve o Hino de Rondônia e que nunca esquece suas origens humildes, também por isso um cidadão preocupado com o social; um empresário responsável pela construção de grandes obras no Estado e que está há quase três décadas e meia atuando nesta área vital para o desenvolvimento da sua terra. Este pode ser um rápido resumo do novo agraciado com o título de Cidadão de Rondônia.

O engenheiro Giuliano recebeu a honraria nesta semana, numa solenidade especial na Assembleia Legislativa. A homenagem foi proposta pelo deputado Alan Queiróz, num reconhecimento aos serviços prestados ao desenvolvimento do estado, especialmente nas áreas de infraestrutura, construção civil e atuação social.

Um emocionado Giuliano lembrou suas origens, recordou o pai, que chegou a trabalhar em Serra Pelada, para poder custear os estudos do filho. Recordou o início da sua empresa, a Engecom, as dificuldades enfrentadas, o trabalho árduo para conseguir chegar e, bom filho, destacou que tudo o que conquistou na vida, à custa de muito trabalho, “foi para dar orgulho ao meu pai e à minha mãe”.

Giuliano comanda uma empresa que participou e executou grandes obras no Estado, como o prédio da Assembleia Legislativa; o Palácio do Governo; o Teatro Estadual e o Fórum Cível e Criminal, no centro da Capital. Também participou executou obras como as do Rio Shopping, a sede da Santo Antônio Energia; o Hospital da Unimed e o Hospital da Astir, entre tantas outras.

UM EM CADA QUATRO DEPUTADOS FEDERAIS TROCARAM DE PARTIDOS. BOLSONARISTAS MANTÉM-SE COM A MAIOR BANCADA

Depois do fechamento da janela, quando um a cada quatro deputados federais trocou de partido, todos de olho na busca pela reeleição e também na grana do Fundo Partidário, o bolsonarista PL tornou-se o maior partido da Câmara Federal, com 100 parlamentares. Na janela, cooptou 16 novos integrantes, mas perdeu quatro. Saldo positivo de 12 novos integrantes, incluindo o rondoniense Lúcio Mosquini, que deixou o MDB.

O Podemos também deu um salto: saiu de 16 para 24 deputados. Na nova composição, está a deputada de Rondônia Cristiane Lopes, que deixou o União Brasil. O PT perdeu apenas um parlamentar. Com 66 membros, é ainda a segunda maior bancada na Câmara. Dos partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, Solidariedade, PV e Rede ganharam mais uma cadeira cada um.

O PSD manteve suas 47 cadeiras; o Progressistas ganhou quatro, chegando a 54 membros; o PSDB saiu de 14 para 19 cadeiras; o MDB perdeu cinco, estando agora com 37 representantes. Já o PSB, também à esquerda, subiu de 16 para 20. Dos partidos considerados de esquerda, o que mais perdeu foi o PDT: caiu de 16 para apenas seis membros.

Já os nanicos estão em maus lençóis. Por exemplo, o Partido Missão só tem agora um deputado: Kim Kataguiri. O Cidadania ficou só com dois deputados; o PRD com três; o PV e o Avante com quatro cada. Siglas nanicas, aliás, terão um grande desafio: eleger pelo menos 13 deputados em nove Estados e ainda alcançar ao menos 2,5 por cento dos votos em todo o país.

LADROAGEM E BURRICE: UM FOI PEGO ROUBANDO FIOS DENTRO DO QUARTEL DA PM E OUTRO FURTANDO ENERGIA NA CARA DE PAU

Golpistas e bandidos malucos deve ter em todos os lugares, mas parece que eles adoram se encontrar em Rondônia. Nesta semana, duas ocorrências policiais comprovaram isso. A primeira delas: um descerebrado, ladrão de fios da energia elétrica decidiu praticar mais um roubo, entre tantos que já fizera. Mas o que ele escolheu? Decidiu arrombar um container com grande número de fios de cobre de dentro do Quartel do Comando da Polícia Militar, em Porto Velho.

O idiota foi descoberto e ao invés se se entregar, cometeu outra loucura: foi em direção ao policial que o flagrou, usando uma barra de ferro e um alicate nas mãos. Levou um tiro no pé e seria morto, caso não caísse na realidade. Roubar num quartel da PM não é o cúmulo da coragem. É o cúmulo da burrice.

Outro que tentou dar um golpe e caiu nas mãos policiais foi o dono de um ponto de recarga para veículos elétricos, também na Capital. Imaginando que não seria descoberto, ele fez uma ligação direta da rede, ou seja, abastecia os veículos à custa da Energisa, furtando energia, porque não havia medidor no local.

Não deu outra. Denunciado, a Energisa acionou a Polícia Técnica e a Polícia Militar, que foram ao local e constataram o furto. O responsável, cujo nome foi omitido pelas autoridades, foi encaminhado à Central de Flagrantes.

O furto de energia em Rondônia continua gigantesco, mas, em contrapartida, nunca houve tantos flagrantes e tantas prisões como agora. Além de responder pelo crime, o malandro que furta tem que pagar tudo o que não pagou antes. Vale a pena?

A DOSIMETRIA DAS PENAS DO “!GOLPE” SERÁ VOTADA EM TROCA DA NOMEAÇÃO DE JORGE MESSIAS PARA O STF? TUDO INDICA QUE SERÁ ISTO MESMO!

Obviamente que houve uma longa, dura e pesada negociação. O presidente do Senado estava sentado, há semanas, sobre o projeto da Dosimetria, aquele que pode diminuir as penas absurdas imputadas aos vândalos do 8 de Janeiro tratados, pelo governo e por parte de alguns ministros do STF como participantes, através de narrativa inacreditável, de um golpe de Estado.

Milagrosamente, no mesmo dia em que anunciou que sairá de cima da Dosimetria, Davi Alcolumbre também avisou que colocará em pauta, na mesma semana, a sabatina para indicação do advogado Jorge Messias para o STF, que Lula e seu governo tentam, desesperadamente, verem aprovada, depois de quatro meses de negativas do Senado em tratar do assunto.

Ao avisar que vai destravar a votação do veto da Dosimetria, cujo período constitucional para ser analisado pelo plenário já passou há vários dias, Alcolumbre deixa nas entrelinhas que uma coisa está ligada à outra. É muito provável que a Dosimetria caia, mas, na contrapartida, a maioria dos senadores deve aprovar o nome de Messias para substituir Luís Roberto Barroso, que caiu fora da Suprema Corte depois de ele e seus familiares sofrerem pesadas sanções dos Estados Unidos.

Com seu superpoder de impedir qualquer votação que vá contra seus interesses ou de seus aliados, Alcolumbre manteve a possibilidade de derrubada do veto da Dosimetria sob seu controle, até ter o que barganhar com a oposição, que não queria nem ouvir falar em Jorge Messias, até porque foi ele o primeiro a criar a história do “golpe” e pedir a prisão dos vândalos de 8 de Janeiro, como se todos estivessem preparados para um golpe de Estado, mesmo sem armas e sem qualquer apoio militar.

Ao que tudo indica, situação e oposição fecharam um acordo para atender aos dois lados. Veremos se isso é real ou apenas possibilidade nas votações que começam na última semana deste mês de abril.

PERGUNTINHA

Você sabia que dos onze governadores que renunciaram aos seus cargos para disputar cargos no Congresso ou a própria Presidência da República, o goiano Ronaldo Caiado foi o que saiu com a maior aprovação entre todos, com mais de 85 por cento?