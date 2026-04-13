Prefeitura de Espigão do Oeste intensifica limpeza e manutenção de canteiros na cidade

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 09h17

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da equipe da SEMOD, segue trabalhando firme na limpeza e organização dos canteiros em diversos pontos do município.

Os serviços incluem retirada de entulhos, capina e manutenção dos espaços públicos, garantindo uma cidade mais limpa, segura e agradável para toda a população.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com o bem-estar dos moradores, além de contribuir para a valorização dos espaços urbanos e melhoria da qualidade de vida.

A Prefeitura segue com um cronograma contínuo de trabalhos, atendendo gradativamente todos os bairros do município.