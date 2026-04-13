“Vamos governar ao lado do povo!”, afirma Hildon ao citar alianças e apoio em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 09h29

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), destacou o forte apoio que está recebendo em sua candidatura para governador de Rondônia. Em entrevista ao programa “A Voz do Povo”, com Arimar Souza de Sá, do site Rondonotícias, Hildon Chaves lembrou que está iniciando sua caminhada rumo ao Palácio Rio Madeira “tendo ao lado um grupo formado por mulheres e homens de bem”.

Perguntado se está tendo alguma dificuldade de estabelecer alianças, Hildon Chaves lembrou que seu grupo está “inserido numa grande frente partidária, onde reunimos a Federação União Brasil, PP e o Republicanos, e ainda teremos muito provavelmente o PSDB”. Hildon ressaltou, ainda, que “a nossa maior aliança sempre será com o povo, com as pessoas que trabalham, estudam e fazem com que Rondônia seja melhor todos os dias”.

Para o pré-candidato ao Governo do Estado, quem fala em isolamento político certamente deve desconhecer a força desse grupo. “Porém, é bom que se diga, quando ouço alguém sugerir qualquer tipo de isolamento de nossa parte, posso compreender e traduzir isso, falando bem claramente: percebo que as demais forças políticas estão muito incomodadas com a nossa entrada na campanha, isso porque, até bem pouco tempo atrás, haviam só três candidaturas e o panorama estava, digamos, estabilizado”.

Hildon analisou que, “quando entra um novo concorrente, alguém capaz de motivar o eleitorado como uma opção real de vitória, então acaba aquela antiga acomodação. Podemos dizer que os “acomodados” agora estão “incomodados” com a nossa pré-candidatura. E é fácil perceber que, após a nossa recente chegada ao União Brasil, já era esperada uma enorme repercussão em todos os segmentos, até porque isso movimentou o meio político”.

Para o pré-candidato, “quando vejo a alguém reticente em falar sobre uma nova candidatura ou, ainda, buscando diminuir a nossa importância, isso só comprova que houve sim um incômodo. Mas eu entendo também que tudo isso faz parte do jogo político e sem dúvida é algo normal dentro da democracia”.

SILVIA E MARIANA

Hildon destacou o forte apoio que está recebendo logo neste início de campanha. “Temos uma candidatura muito forte e consistente, com uma base consolidada, que está presente em todo o estado. Temos também duas nominatas dos nossos partidos com totais condições de eleger vários deputados estaduais e federais, são chapas fortíssimas e isso afasta qualquer narrativa que venha questionar a força e o trabalho conjunto da nossa candidatura”, disse.

Sobre os dois mandatos em que comandou a Prefeitura de Porto Velho, Hildon ressaltou que fez “grandes amigos na prefeitura, e estamos aglutinando essas forças. Vejo que todos estão extremamente motivados, temos um grupo de homens e mulheres de bem, e vamos replicar essa experiência altamente positiva para todo o estado de Rondônia”.

Hildon frisou ainda o fato de que “nem o prefeito, nem seus secretários, ninguém responde até hoje a qualquer processo, seja no âmbito estadual ou federal, e isso é um motivo de grande orgulho”. Ele destacou também seu apoio incondicional à presença das mulheres na política. “Hoje temos o apoio da Mariana Carvalho e da Silvia Cristina, que são dois nomes fortíssimos nesta campanha, ambas com atuações destacadas na Câmara Federal em prol da população rondoniense”, lembrou.

“A Silvia Cristina faz um trabalho belíssimo, ela se especializou em cuidar das pessoas, da saúde, dos hospitais. E a Mariana Carvalho é um ícone da nossa política, foi uma grande parceira da prefeitura de Porto Velho nas minhas duas gestões. Por exemplo, mais da metade dos recursos para a construção da nova rodoviária vieram pela Mariana. Mas não só isso, praticamente tudo que fizemos de bom em nossa capital teve a participação da Mariana. Então esse grupo político, com homens e mulheres de bem, está motivado para trabalhar em prol do nosso estado”, declarou.

LÉO MORAES

Sobre um eventual apoio ao prefeito da capital, Léo Moraes, Hildon garantiu que “a política se faz olhando para a frente. O Léo Moraes é o atual prefeito da nossa capital e merece todo o nosso respeito e admiração. Quero deixar aqui a mensagem de que, se eu for eleito governador, serei um grande parceiro do prefeito Léo Moraes e de Porto Velho”.

Hildon enfatizou que “todos nós moramos aqui, essa é a nossa capital e o que aconteceu na eleição ficou para trás. Política não se faz olhando pelo retrovisor. Ele é o prefeito e poderá contar comigo em meu mandato como governador. Serei um governador municipalista e apoiarei a todos os municípios, todos os prefeitos, porque a população precisa do nosso apoio. É sempre bom lembrar que nós não moramos no estado, nós moramos nas cidades”, finalizou o candidato.