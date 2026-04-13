Presidente do Irã condena

Por G1

Publicada em 13/04/2026 às 10h09

O presidente do Irã, Masou Pezeshkian, condenou nesta segunda-feira (13) as críticas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ao papa Leão XIV. Pezeshkian chamou a postura de Trump de "insulto" ao pontífice e também acusou Trump de profanação após o norte-americano divulgar uma imagem manipulada por Inteligência Artificial que o retrata como Jesus Cristo (veja abaixo).

"Sua Excelência, o Papa Leão XIV, em nome da grande nação iraniana, condeno veementemente o insulto à Vossa Excelência e declaro que a profanação de Jesus (que a paz esteja com Ele), o profeta da paz e da fraternidade, não é aceitável para nenhum homem livre. De Allah, desejo a Vós glória e honra", declarou Pezeshkian.

As críticas contra o papa foram feitas por Trump neste domingo (12) em sua rede social. Ele disse que o Papa Leão XIV é fraco, que sua postura prejudica a Igreja Católica e que não quer "um papa que ache tudo bem o Irã ter uma arma nuclear".

Trump ainda disse que o papa só ocupa essa posição pois ele é o atual presidente dos EUA, e que Leão XIV deveria ser grato a isso.

"Leão deveria ser grato porque, como todos sabem, ele foi uma surpresa chocante. Ele não estava em nenhuma lista para ser papa e só foi colocado lá pela Igreja porque era americano — e acharam que essa seria a melhor forma de lidar com o presidente Donald J. Trump. Se eu não estivesse na Casa Branca, Leão não estaria no Vaticano."