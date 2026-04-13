Treinamento reforça comunicação e atendimento humanizado

Por Gian Souza

Publicada em 13/04/2026 às 11h44

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou um treinamento voltado à comunicação afetiva e ao relacionamento interpessoal no atendimento pré-hospitalar. A iniciativa tem como objetivo aprimorar a atuação das equipes, garantindo mais agilidade, eficiência e humanização no cuidado com os pacientes.

A capacitação reúne profissionais que atuam diretamente nas ocorrências, com foco no desenvolvimento de habilidades essenciais para o dia a dia do atendimento de urgência. Entre os principais pontos abordados estão a inteligência emocional, a comunicação entre equipes incluindo rádio, central e regulação, a gestão de conflitos e a comunicação sob pressão em cenários críticos.

O prefeito Léo Moraes destacou que o investimento em capacitação impacta diretamente na qualidade do atendimento. “Cuidar de pessoas também é saber se comunicar. Um atendimento mais ágil e humanizado começa pela forma como a equipe se relaciona com o paciente”.

Segundo Neide Morais, a comunicação se torna uma ferramenta essencial no atendimento às gestantes em trabalho de parto

De acordo com a secretária municipal adjunta de saúde, Mariana Prado, investir na qualificação das equipes é fundamental para melhorar o serviço prestado à população. “É de extrema importância aprimorar a comunicação, porque isso impacta diretamente na agilidade do atendimento e na forma como o paciente é acolhido. Um atendimento mais humanizado começa pela forma como nos comunicamos”.

Segundo a técnica de enfermagem Neide Morais, em momentos que exigem sensibilidade, preparo e rapidez, a comunicação se torna uma ferramenta essencial no atendimento às gestantes em trabalho de parto. Mais do que a técnica, o acolhimento e o diálogo ajudam a garantir segurança e tranquilidade para a paciente. “Em momentos que exigem sensibilidade, preparo e rapidez, a comunicação faz toda a diferença no atendimento às gestantes em trabalho de parto. Mais do que técnica, é o acolhimento que garante segurança e confiança para a paciente”.

Para Huerbson Camara, o tempo de resposta no atendimento é um dos maiores desafios enfrentados pelas equipes

O treinamento reforça a importância do alinhamento entre os profissionais envolvidos no atendimento pré-hospitalar, desde o primeiro contato com a central até a chegada ao local da ocorrência e o encaminhamento do paciente. A proposta é garantir que, mesmo em situações de alta pressão, a comunicação seja clara, eficiente e empática.

A ação integra um conjunto de estratégias da Secretaria Municipal de Saúde para qualificar continuamente os serviços de urgência e emergência, promovendo um atendimento mais seguro, resolutivo e centrado no cuidado com as pessoas.

Para Huerbson Camara, condutor socorrista do Samu, o tempo de resposta no atendimento é um dos maiores desafios enfrentados pelas equipes, e a colaboração dos motoristas no trânsito é essencial para salvar vidas. “Como condutor socorrista do Samu de Porto Velho, o nosso maior desafio é o tempo entre o chamado e a chegada até a ocorrência. Quando a ambulância está com a sirene ligada, é porque existe uma situação de urgência ou emergência. Por isso, é fundamental que os outros motoristas tenham consciência e abram passagem. Cada segundo faz diferença e pode salvar uma vida. A pessoa que está esperando atendimento pode ser um familiar meu, ou seu. Então, sempre que ouvir a sirene, dê prioridade à ambulância”.