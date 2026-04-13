ProAqua da UNIR fortalece piscicultura em Rondônia

Por ascom

Publicada em 13/04/2026 às 12h02

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) retomou, no início de 2026, as atividades do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura (ProAqua), iniciativa voltada ao fortalecimento da piscicultura no estado por meio da assistência técnica, da regularização dos produtores e da articulação com instituições públicas e o setor produtivo. Executado pela Universidade, o programa atua diretamente junto aos piscicultores, promovendo ações que integram conhecimento técnico, gestão produtiva e acesso a políticas públicas.

Com presença em diferentes regiões de Rondônia, o ProAqua reúne docentes, pesquisadores e equipe técnica da UNIR em atividades voltadas ao acompanhamento das unidades produtivas, à orientação sobre aspectos legais da atividade e ao desenvolvimento de ferramentas de gestão e monitoramento da produção aquícola.

Ao retomar suas ações em 2026, o programa reforça a atuação da universidade pública junto aos setores produtivos do estado, contribuindo para a organização e o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado e ampliando a presença da UNIR nas diferentes realidades econômicas e sociais de Rondônia.

Assistência técnica e acompanhamento produtivo

Entre as principais frentes de atuação do ProAqua está o apoio direto aos piscicultores, com orientações técnicas voltadas à melhoria dos processos produtivos e à gestão das propriedades. As equipes do programa realizam atendimentos presenciais e acompanhamento técnico das unidades aquícolas, auxiliando produtores na organização da produção e na adoção de práticas adequadas ao desenvolvimento sustentável da atividade.

O programa também disponibiliza ferramentas tecnológicas que permitem o monitoramento das atividades produtivas, ampliando osuporte técnico e possibilitando o acompanhamento remoto especializado das propriedades.

Regularização da atividade aquícola

Outra frente importante do trabalho desenvolvido pelo ProAqua é o apoio à regularização ambiental e documental da piscicultura. As ações incluem orientação e suporte para obtenção de registros e licenças necessárias ao funcionamento das unidades produtivas e à comercialização do pescado.

No município de Candeias do Jamari, por exemplo, as atividades do programa contribuíram para o cadastramento de 89 pisciculturas e para a entrega de 17 licenças aquícolas a produtores locais, resultado de um trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A regularização permite ampliar o acesso a políticas públicas, crédito e mercados formais de comercialização.

Atualmente, cerca de 590 piscicultores estão cadastrados no programa em Rondônia, participando de ações de diagnóstico, acompanhamento produtivo e regularização da atividade.

Presença em municípios do estado

Entre as ações retomadas neste início de ano está a realização da Caravana ProAqua, que promove reuniões técnicas presenciais em municípios de diferentes regiões do estado. A iniciativa percorre localidades como Colorado do Oeste, Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Urupá e Alvorada do Oeste.

Durante os encontros, a equipe do programa apresenta as ações do ProAqua, realiza atendimentos a produtores e levanta demandas locais relacionadas à piscicultura, em articulação com instituições parceiras como prefeituras, secretarias municipais, EMATER, SEBRAE e sindicatos de produtores rurais.

A estratégia busca aproximar o programa das realidades locais e fortalecer a cooperação entre universidade, poder público e setor produtivo.

Universidade presente no desenvolvimento regional

As ações desenvolvidas pelo ProAqua integram o conjunto de iniciativas por meio das quais a UNIR atua na produção e na aplicação de conhecimentos voltados ao desenvolvimento regional. Ao levar assistência técnica, pesquisa aplicada e apoio institucional a diferentes municípios do estado, a universidade amplia sua presença junto às comunidades e aos setores produtivos.

Executado pela UNIR com financiamento do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e apoio de instituições parceiras, o ProAqua atua no fortalecimento da gestão produtiva, na regularização da atividade e na consolidação da aquicultura como uma importante fonte de renda e desenvolvimento econômico em Rondônia.