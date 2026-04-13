Prefeitura de Porto Velho abre formulário para população indicar prioridades

Por Emily Costa

Publicada em 13/04/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), disponibilizou o formulário do Orçamento Participativo 2026 para ouvir a população sobre as principais demandas do município. A iniciativa permite que moradores indiquem prioridades, que serão consideradas na elaboração das leis que definem a aplicação dos recursos públicos.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da participação popular no planejamento da cidade. “Ouvir a população é essencial para garantir que os investimentos atendam às reais necessidades de cada região”.

O questionário reúne perguntas objetivas sobre áreas da gestão municipal, como saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente e transporte. Também há espaço para sugestões, onde o participante pode relatar problemas do dia a dia e apresentar propostas para sua região.

Em pouco menos de 3 minutos, o cidadão pode preencher o formulário e contribuir com o planejamento das prioridades do município. Acesse AQUI:

Como um mecanismo de levantamento de informações, as respostas consolidadas no formulário permitem à gestão municipal identificar demandas por bairro e distrito, organizar os dados por área temática e estabelecer prioridades com base em evidências. Esse mapeamento contribui para direcionar investimentos de forma mais eficiente e alinhada à realidade da população.

O Orçamento Participativo integra o processo de construção das peças orçamentárias do município: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que orienta a elaboração do orçamento anual; e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece onde e como os recursos serão aplicados.

Para a Secretária Executiva de Planejamento da Semec, essa etapa do orçamento participativo é uma ferramenta que aproxima a população das decisões públicas. “Quando o cidadão aponta o que precisa, ele contribui diretamente para um planejamento mais assertivo e conectado com a realidade de cada região. As contribuições serão analisadas pelas equipes técnicas e consideradas na elaboração das peças orçamentárias”, destacou.

A recomendação é participar dentro do prazo. Quanto maior o número de contribuições, maior a capacidade de a Prefeitura identificar prioridades e atender demandas locais e necessárias.