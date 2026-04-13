Mobilização estadual reforça permanência escolar durante o Dia “D” da Busca Ativa Escolar em Rondônia

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 13/04/2026 às 11h59

O Dia “D” da Busca Ativa Escolar mobilizou todo o estado no enfrentamento da infrequência, abandono, evasão e exclusão escolar. A ação aconteceu na quinta-feira (9) e teve como foco garantir o acesso e fortalecer a permanência de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola, por meio do engajamento das redes de ensino, gestores, unidades escolares e da sociedade. A iniciativa realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ocorreu em regime de colaboração com os 52 municípios, com a parceria do Ministério Público de Rondônia (MP/RO), por meio do Grupo de Atuação Especial da Educação (Gaeduc), e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO), dentro do projeto “Pontes pela Educação: Busca Ativa Escolar e Governança em Redes”.

Durante o Dia “D”, foram intensificadas ações de identificação e acompanhamento de estudantes fora da escola ou em risco de evasão, com mobilizações nas unidades escolares e atividades de sensibilização junto às famílias. A estratégia da Busca Ativa Escolar utiliza uma metodologia social aliada a uma ferramenta tecnológica gratuita, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Em Rondônia, os resultados já refletem avanços na diminuição das taxas de abandono escolar.

Em Rondônia, os resultados já refletem avanços na diminuição das taxas de abandono escolar. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com base na última publicação de 2024, há queda nos índices tanto na rede estadual quanto nas redes municipais, em comparação a 2019, resultado do fortalecimento das ações intersetoriais e da integração com políticas públicas de apoio à permanência escolar, como o Bolsa Família e o programa Pé-de-Meia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da mobilização para assegurar o direito à educação. “A iniciativa reforça o compromisso de garantir que todos os estudantes estejam na escola e tenham acesso a oportunidades de aprendizagem”, pontuou.

O titular da Seduc, Massud Badra, também ressaltou a relevância do trabalho conjunto entre Estado e municípios. “A Busca Ativa Escolar tem se consolidado como uma estratégia essencial para identificar estudantes em situação de vulnerabilidade e assegurar sua permanência na escola por meio de ações integradas e contínuas”, ressaltou.

A gestora Michelle Medeira da Escola Estadual Sebastiana Lima, em Porto Velho, destacou o impacto da mobilização no cotidiano escolar. “O Dia “D” fortaleceu o vínculo entre a escola e as famílias, além de ampliar a conscientização sobre a importância da frequência escolar. Mais do que trazer o estudante de volta, a iniciativa busca acolher, ouvir e mostrar que a escola é um espaço de oportunidades e futuro, onde cada retorno representa uma nova chance de transformar histórias”.