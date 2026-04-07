Prefeitura de Ji-Paraná abre processo seletivo na área da saúde com inscrições de 7 a 14 de abril

Por Natália Pessoa

Publicada em 07/04/2026 às 14h22

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tornou público o edital do Processo Seletivo Simplificado 2026 para contratação temporária de profissionais que irão atuar na rede municipal de saúde. O edital completo já está disponível no site oficial do município.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 7 e 14 de abril, exclusivamente pela internet. Para participar, o candidato deve enviar a ficha de inscrição preenchida, juntamente com os documentos pessoais, currículo e comprovantes de formação e experiência profissional, para o e-mail indicado no edital.

O processo seletivo tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais da saúde do município, diante da necessidade de reposição de servidores e da continuidade dos atendimentos à população.

Estão previstas vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral (20h e 40h), odontólogo, técnico em enfermagem, técnico em saúde bucal e terapeuta ocupacional.

A seleção será realizada em etapa única, por meio de análise de currículo e títulos, levando em consideração a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.

Os profissionais selecionados serão contratados por prazo determinado de até 12 meses, podendo haver prorrogação conforme a necessidade da administração municipal e conforme previsto na legislação.

Todas as informações sobre requisitos, documentação necessária e etapas do processo seletivo estão disponíveis no edital publicado no site oficial da Prefeitura de Ji-Paraná.