Vereador Everaldo Fogaça se coloca como pré-candidato a deputado estadual e destaca experiência política

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 11h53

Durante entrevista ao jornalista Fábio Camilo, no programa Informa Rondônia, o vereador Everaldo Fogaça afirmou que seu nome está à disposição do partido para disputar uma vaga como deputado estadual nas eleições de 2026 em Rondônia.

Jornalista e bacharel em Direito, Fogaça atua na comunicação de Rondônia há 37 anos, com forte presença em site, rádio e TV. Ele é apresentador do “Programa do Fogaça” na TV aberta, veiculado nas cidades de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici e Cacoal.

Natural de Guaraniaçu, no Paraná, Everaldo Fogaça veio para Rondônia com apenas 4 anos de idade. Morou em Cacoal por 26 anos e reside em Porto Velho há 23 anos. É pai de quatro filhos e avô de quatro netos.

Filiado ao PSD, Fogaça ressaltou que a decisão final passa pelo crivo da legenda, mas garantiu estar preparado para o desafio.

Ele também agradeceu o apoio de lideranças políticas, como o governador Marcos Rocha, presidente estadual do PSD e o ex-senador Expedito Júnior, que, segundo ele, foram fundamentais no convite para integrar essa nova missão.

Com três mandatos como vereador em Porto Velho, Fogaça construiu sua trajetória política com atuação voltada à fiscalização, presença nas comunidades e forte comunicação com a população, inclusive por meio das redes sociais.

Sobre a última eleição para deputado estadual, Fogaça participou do pleito, ficando como segundo suplente. Ao se colocar novamente como pré-candidato, o vereador sinaliza a intenção de ampliar sua atuação para o cenário estadual, apoiado na experiência acumulada no Legislativo municipal e no respaldo de lideranças políticas de Rondônia.