Estratégia visa derrotar Mariana Carvalho; bolsonarista, Frota deixa o NOVO e está no PDT; e Fúria não esconde o lado governista

Por Herbert Lins

Publicada em 13/04/2026 às 10h52

A direita e a extrema-direita de olho nas duas vagas ao Senado

CARO LEITOR, a pré-campanha começou oficialmente desde o dia 04 de abril, mas a disputa pelas vagas ao Senado e Câmara de Deputados já está em curso. Em outubro próximo, dois terços das cadeiras no Senado estarão em jogo. Tais vagas também garantem acesso ao Fundo Partidário, Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), tempo de rádio e televisão e possibilitam barganhar com o governo, cargos do primeiro, segundo e terceiro escalão, bem como indicações para os preenchimentos de cargos federais no âmbito estadual. Contudo, a renovação de dois terços das cadeiras do Senado estará em jogo. Neste caso, não se trata apenas de uma renovação parlamentar, trata-se de uma eleição com potencial para alterar o equilíbrio entre os Poderes. Em face disso, a direita e a extrema-direita adotaram estratégias para conquistar a maioria no Senado no intuito de reposicionar o Congresso Nacional no centro de interesses da polarização política em escala nacional.

Senado

Por que o Senado vale tanto para a direita e a extrema-direita? Porque o Senado é quem aprova indicações de ministros do STF, julga crimes de responsabilidade e pode abrir processos contra ministros da mais alta corte judiciária do país.

Harmonia

O Senado tem potencial para definir a harmonia entre os Poderes e alterar o ambiente constitucional do país, independentemente de quem estiver ocupando o Palácio do Planalto.

Conquistar

Para líderes da direita e extrema-direita, conquistar a maioria no Senado não significa apenas controlar a Casa Alta do Congresso Nacional, mas pressionar o STF, criar crises institucionais, barrar o ativismo judicial e reconfigurar o jogo institucional.

Ultrapassou

Segundo o Projeto Brief, o termo “Senado” ultrapassou 30 milhões de menções nas redes sociais, ou seja, crescimento de 85% no ambiente digital. O volume supera o de “Congresso” e deixa o “Planalto” muito atrás.

Mobilização

O dado mais relevante do levantamento do Projeto Brief está na forma como essa mobilização acontece. A publicidade política em torno das duas vagas ao Senado não aparece de forma dispersa, mas idêntica e financiada por parlamentares e influenciadores da direita e da extrema-direita.

Realizam

Falando em mobilização, os pré-candidatos ao Senado da direita e de esquerda com mais estrutura em Rondônia realizam pré-campanha nas redes sociais e metem o pé na estrada para ganhar a simpatia e a preferência do público-alvo. Enquanto isso, os pré-candidatos de esquerda ao Senado com menos estrutura recorrem às redes sociais.

Reunida

A pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) esteve reunida no final de semana com o pré-candidato a deputado estadual Ninho Testoni (PL) na Fazenda Dom Bosco em Ouro Preto do Oeste. Será que haverá traição de Testoni aos candidatos a senadores do PL?

Compareceu

Mariana Carvalho (Republicanos), em pré-campanha ao Senado, compareceu ao evento Funn Land em Ji-Paraná ao lado do seu irmão Maurício Carvalho. Funn Land é um parque temático temporário com castelo encantado, vila temática, gratuito, itinerante e focado em lazer.

Viabilizado

O Funn Land é viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Maurício Carvalho (União) junto ao Ministério do Turismo. Contudo, o Funn Land em Porto Velho e replicado em Ji-Paraná é uma atração de lazer de encanto e magia para adultos e crianças.

Carona

O pré-candidato a senador Fernando Máximo (PL) marcou presença na abertura dos festejos do Aniversário de 97 anos do município fronteiriço de Guajará-Mirim e na Feira de Negócios, Comércio e Família (AGROCOM) em Cerejeiras. Máximo pega carona no avião do senador Marcos Rogério (PL), pré-candidato a governador.

Preferiu

O pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), como não conta com apoio de nenhum prefeito do Cone Sul do estado, preferiu marcar presença contínua na Feira de Negócios, Comércio e Família em Cerejeiras (AGROCON).

Presente

Bruno do Bolsonaro Scheid (PL), presente na AGROCON, estreitou laços com produtores rurais, vereadores, lideranças comunitárias, empresárias e religiosas de Cerejeiras. Além disso, concedeu entrevista em rádio e participou de podcast.

Desfilou

A pré-candidata ao Senado Silvia Cristina (PP) marcou presença nos festejos de aniversário de 97 anos do município fronteiriço de Guajará-Mirim. Para surpresa de todos, Silvia desfilou ao lado do pré-candidato ao governo, Adailton Fúria (PSD), no aniversário da Pérola do Mamoré.

Estratégia

O PSD deverá lançar apenas Luis Fernando como pré-candidato a senador e fazer uma aliança branca com a pré-candidata ao Senado, Silvia Cristina (PP). A estratégia dos líderes do PSD é derrotar a pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho (Republicanos) e tomar uma das vagas ao Senado do PL, bem como da esquerda, hoje ocupada pelo senador Confúcio Moura (MDB).

Brizolista

Falando em esquerda, o ex-senador Acir Gurgacz (PDT), líder maior da legenda brizolista em Rondônia, compareceu à Feira de Negócios, Comércio e Família em Cerejeiras (AGROCON). Acir foi recepcionado pelo presidente da Aprosoja, Jair Roberto Gollo, também vice-presidente da referida feira.

Proeza

O ex-senador Acir Gurgacz (PT) teve a proeza de filiar o ex-candidato a prefeito do partido Novo de Porto Velho, o bolsonarista Ricardo Frota. Esse último, por se abraçar com a legenda brizolista, passa a ser visto como um traidor e infiltrado no movimento "Deus, Pátria e Família" pelos bolsonaristas.

Selfies

Falando em bolsonarista, o pré-candidato a governador, Marcos Rogério (PL), compareceu aos festejos de aniversário de 97 anos do município fronteiriço de Guajará-Mirim e da Feira de Negócios, Comércio e Família em Cerejeiras (AGROCON). Rogério foi reconhecido e muito assediado pelo público presente para selfies.

Aniversário

O pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) não compareceu a nenhum dia aos festejos de aniversário de 97 anos do município fronteiriço de Guajará-Mirim. Chaves preferiu marcar presença na Feira de Negócios, Comércio e Família em Cerejeiras (AGROCON) porque não conta com apoio de nenhum prefeito do Cone Sul do estado.

Interior

Na agenda no interior, o pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) compareceu à 5ª Corrida da Integração promovida pelo 4º Batalhão da Polícia Militar com sede em Cacoal, e no Funn Land em Ji-Paraná, realizado com emenda parlamentar do seu correligionário, deputado federal Maurício Carvalho (União).

Agenda

O pré-candidato a governador, Adailton Fúria (PSD), cumpriu agenda na capital durante o final de semana e seguiu para participar dos festejos de aniversário de 97 anos do município fronteiriço de Guajará-Mirim. Fúria foi recepcionado por governistas na Pérola do Mamoré.

Post

Fúria, em post nos stories do Instagram e Facebook, não escondeu que é pré-candidato a governador chapa branca ao postar a imagem do secretário estadual de Educação Massud Badra, dentro do carro que os conduzia ao município de Guajará-Mirim. Ficou nítido a entrada da máquina pública estadual na campanha de Fúria a governador.

Movimentaram

Os festejos de aniversário de 97 anos do município fronteiriço de Guajará-Mirim lotaram hotéis, pousadas e movimentaram bares, restaurantes, lanchonetes, aeroporto, rodoviária e o comércio local e transfronteiriço com a Bolívia. Além disso, atraiu parte da classe política para a Pérola do Mamoré.

Parabeniza

A coluna parabeniza o deputado estadual Alan Queiroz (PL) pelo compromisso com Guajará-Mirim, município localizado na Região de Fronteira Brasil-Bolívia. Alan tem um compromisso assumido publicamente com o turismo e o fortalecimento do comércio local.

Previsões

A coluna não errou nas previsões, o Bumbodromo ficou pequeno para tanta gente que foi prestigiar os shows de forró em comemoração aos 97 anos do município fronteiriço de Guajará-Mirim. A cantora Juliane do Bond fez questão de gravar vídeo com o deputado estadual Alan Queiroz (PL) para dizer: “ninguém atira pedra em cachorro morto!”

Alvo

O deputado Alan Queiroz (PL) foi alvo de uma campanha difamatória durante toda a semana que passou por conta da destinação de emenda para custear o aniversário de 97 anos do município fronteiriço de Guajará-Mirim. O tiro saiu pela culatra e Alan foi ovacionado pelo público presente ao aniversário da Pérola do Mamoré.

Empreendedor

A coluna aproveita para parabenizar o deputado estadual Eyder Brasil (PSD) pela destinação de emenda parlamentar que custeou a realização da Feira do Empreendedor dentro da agenda de comemorações dos 97 anos do município fronteiriço de Guajará-Mirim.

Cumprindo

Falando em empreendedor, o prefeito Léo Moraes (Podemos) está cumprindo à risca as promessas do Plano de Governo no tocante às pautas voltadas para o empreendedorismo e cultura no âmbito da nossa capital. A coluna segue de olho na efetivação das promessas de campanha de Léo.

Coordenar

O vereador Thiago Tezzari (PSDB) foi o grande anfitrião do pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) na capital durante o final de semana. Tezzari deverá ser o escolhido para coordenar a pré-campanha e campanha de Fúria na capital.

Sério

Falando sério, a disputa pelas duas vagas ao Senado, em vez de discutir programas, reformas ou prioridades nacionais, desloca a disputa para um embate de autoridade, força e revanche institucional. Não importa o conhecimento técnico e a capacidade de entrega do candidato a senador, mas de que lado o candidato parece estar.