Pontes de madeira são substituídas por tubos PEAD em Nova Mamoré, com apoio de Cirone

Por Eli Batista

Publicada em 13/04/2026 às 11h22

O distrito de Jacinópolis, no município de Nova Mamoré, está sendo contemplado com R$ 1,6 milhão, viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró. Os recursos foram investidos na aquisição de tubos PEAD, que vão substituir as pontes de madeira da localidade. “Os moradores da área rural dependem de boas estradas, tanto para transportar sua produção, quanto para se deslocar rotineiramente até a cidade”, disse o parlamentar.

O vice-prefeito Sergio Bermond informou que, com a chegada dos tubos, adquiridos com recursos viabilizados pelo deputado, a Prefeitura vai conseguir dar continuidade ao trabalho de substituição das pontes de madeira pelo novo material, considerado de alta resistência e durabilidade. Segundo ele, são cerca de 90 tubos para atender a infraestrutura rural do distrito. “Agradecemos o deputado Cirone, por contribuir com esse trabalho em benefício dos moradores de Jacinópolis”, disse.

De acordo com o vice-prefeito, o trabalho de substituição das pontes de madeira, por tubos PEAD, vem sendo realizado em toda a extensão rural do município. Segundo ele, a união da classe política local tem resultado em diversos benefícios para a população. “São ações realizadas por meio de parceria entre o prefeito Marcelio Brasileiro, os vereadores, secretários e outras lideranças de nosso Estado”, disse.

O vereador Sargento Milton também destacou a importância da união de forças em favor do município. “Agradeço ao deputado Cirone, por ser um dos principais parceiros de Nova Mamoré”, disse.