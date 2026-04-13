Sessão pública vai definir concessão da Rodoviária de Porto Velho. processo marca avanço na modernização da infraestrutura 

Por André Oliveira

Publicada em 13/04/2026 às 11h55

A população de Porto Velho poderá acompanhar de perto mais uma etapa importante no processo de modernização da cidade. No dia 22 de abril de 2026, será realizada a sessão pública da Concorrência Pública nº 001/2026, que trata da concessão da Rodoviária do município. A iniciativa representa um avanço na busca por melhorias na infraestrutura urbana e na qualidade dos serviços oferecidos à população e aos visitantes.

A sessão acontece às 9h (horário local), na Sala de abertura de licitações, localizada na Rua México, nº 2331, 2º andar, no bairro Nova Porto Velho, e é aberta ao público, garantindo transparência em todas as etapas do processo.

A proposta da concessão é permitir que a rodoviária receba novos investimentos, melhorias estruturais e ampliação dos serviços oferecidos aos usuários. Com isso, a expectativa é proporcionar mais conforto, segurança e qualidade tanto para moradores quanto para visitantes que utilizam o espaço diariamente.

De forma prática, o processo licitatório funciona como uma disputa entre empresas interessadas em administrar o local. Todas devem seguir regras previamente estabelecidas em edital, assegurando igualdade de condições entre os participantes e garantindo que a escolha seja feita de forma justa e transparente.

A iniciativa representa um avanço na gestão pública, ao possibilitar que a administração municipal conte com o apoio da iniciativa privada para modernizar a infraestrutura urbana, sem abrir mão do controle e da fiscalização dos serviços prestados.

Com a concessão, a expectativa é transformar a rodoviária em um espaço mais moderno, organizado e eficiente, acompanhando o crescimento da cidade e atendendo melhor às necessidades da população Além disso, todo o procedimento segue rigorosamente os trâmites legais, com ampla divulgação e acesso às informações, reforçando o compromisso com a legalidade e a segurança jurídica.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância do processo para o desenvolvimento da cidade. “Estamos dando um passo importante para modernizar a nossa rodoviária e oferecer um serviço mais digno, eficiente e confortável para a população. Tudo isso com transparência e responsabilidade, garantindo que o processo ocorra de forma justa e dentro da legalidade”.