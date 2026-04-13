Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais seguem até esta quinta-feira, 16, em Porto Velho

Por João Albuquerque

Publicada em 13/04/2026 às 11h46

O município de Porto Velho acaba de ser contemplado com mais um cronograma de cursos profissionalizantes presenciais. As inscrições estão aberas até a próxima quinta-feira (16), por meio do link disponibilizado no site do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).

As aulas serão ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) e nos polos Rio Branco e Flora Calheiros. Os alunos receberão certificado mediante a participação em todas as atividades e avaliações. O critério de seleção é a ordem de inscrição, garantindo a vaga, portanto, os primeiros inscritos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oferta constante de qualificação de mão de obra, visa manter os índices elevados de empregabilidade no estado, que se destaca nacionalmente pelo baixo número de desemprego. “A oferta de formação profissional beneficia quem já está no mercado de trabalho e jovens em início de carreira”, evidenciou.

CURRÍCULO ATUALIZADO

Isaque Firme Silva, de 18 anos, se atualiza com vistas ao primeiro emprego. Com o ensino médio concluído, o morador do Bairro Planalto, na Capital, busca conhecimento em diversas áreas para decidir qual profissão vai seguir. “Estou fazendo o curso de Operador de Drone e de Inglês Básico, porque quero ter um currículo sempre atualizado”, argumentou o estudante, que tem planos de fazer outros cursos e ainda não decidiu que faculdade vai cursar.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, o ensino profissionalizante amplia as chances do estudante crescer profissionalmente, porque a vivência nessa modalidade educacional, além de habilitar o aluno para uma profissão pode servir de base para o curso superior que o mesmo quer ingressar. “A educação profissional oferece diversas oportunidades para quem quer conquistar um emprego ou abrir o próprio negócio”, ressaltou.

CURSOS OFERTADOS

Sede Etec

Operador de Drone

Oratória

Boas Práticas de Fabricação

Polo Rio Branco

Flores Gigantes

Artesanato em Papel – Origami

Primeiros Socorros

Maquiagem para Festa

Contabilidade Básica

Polo Flora Calheiros

Excel do Básico ao Avançado

Auxiliar Administrativo