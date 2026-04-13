Vini Jr. comenta sobre look de Virginia Fonseca e momento repercute entre fãs

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 13/04/2026 às 11h28

Virginia Fonseca, 27 anos, e o jogador de futebol Vini Jr., 25, desfrutaram de um passeio romântico de bicicleta por Madri, na Espanha, no último fim de semana.

Durante a ocasião, a influenciadora digital revelou que o atleta do Real Madrid desaprovou seu look e pediu para que ela não o repetisse, gerando um momento descontraído nas redes sociais.

O que aconteceu

Virginia Fonseca e Vini Jr. foram vistos em um passeio de bicicleta por Madri, Espanha.

Vini Jr. brincou que não gostou do look da namorada e pediu para ela não usá-lo novamente.

O casal oficializou o namoro em outubro de 2023, após o casamento de Virginia com Zé Felipe.

“Diz o Vini que é para nunca mais eu sair de casa assim. Cara, não achei que ficou tão ruim assim. Fala sério, poderia ser pior. Ele que não me conhece muito ainda”, contou Virginia Fonseca, aos risos, em suas redes sociais. Para o passeio, a influenciadora usava uma blusa de moletom preta, uma calça larguinha estampada com vários desenhos do Mickey Mouse e um tênis branco, que não agradou ao craque do Real Madrid.

Horas mais tarde, Virginia Fonseca mostrou que investiu em um look de dormir mais elaborado. Ela apareceu usando uma camisola curtinha, com transparência e detalhes em renda, em contraste com a simplicidade do visual anterior. O casal está oficialmente junto há cerca de cinco meses.

O namoro da influenciadora com o jogador foi oficializado em outubro de 2023, meses após o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe, pai de suas três filhas, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O pedido, que viralizou nas redes sociais, aconteceu durante uma viagem especial a Mônaco, onde o quarto de hotel foi cuidadosamente enfeitado com flores, balões e pelúcias para a ocasião.

Como fica a agenda do casal?

Virginia Fonseca retornou a Madri na sexta-feira, 10, para encontrar Vini Jr., desta vez sem a companhia dos filhos. A agenda do jogador, por sua vez, permanece intensa com os compromissos do Real Madrid. Ele se prepara para o importante jogo de volta pelas quartas de final da Champions League, contra o Bayern de Munique, marcado para o dia 15 na Allianz Arena.