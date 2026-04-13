Sheila Mello posa ao lado da filha e semelhança impressiona seguidores

Por ISTOÉ GENTE

Publicada em 13/04/2026 às 11h32

A ex-dançarina do grupo É o Tchan, Sheila Mello, de 47 anos, compartilhou uma selfie ao lado da filha Brenda, de 13, nas redes sociais, e a impressionante semelhança entre as duas repercutiu intensamente entre os seguidores.

O que aconteceu

Sheila Mello e a filha Brenda posaram para uma selfie que revela impressionante semelhança.

Brenda, que completou 13 anos recentemente, é fruto do relacionamento da ex-dançarina com o ex-nadador Fernando Scherer.

A ex-loira do Tchan celebrou o aniversário da filha com homenagens emocionantes nas redes sociais.

O registro fotográfico foi feito dentro de um carro, com Brenda já produzida. Sheila Mello indicou que estava levando a jovem a um compromisso, escrevendo nos Stories do Instagram: “Vida social intensa da filhota”.

Brenda completou 13 anos no último dia 27 de março. A ex-loira do Tchan aproveitou a ocasião para homenagear a filha, resgatando cliques antigos da gravidez e da infância da menina, e emocionando os seguidores com suas lembranças.

As homenagens de Sheila Mello

Em suas postagens, Sheila revelou a emoção de ser mãe e a particularidade da descoberta da gravidez. “Hoje é aniversário da minha filha e eu acordei com o coração transbordando. Eu sempre quis ser mãe. Vou compartilhar alguns momentos dessa história. Eu descobri que estava grávida dela no dia do meu aniversário. A vida sendo generosa comigo”, iniciou a ex-dançarina.

A celebração incluiu memórias dos primeiros passos e momentos marcantes. “Que delícia ver você descobrindo cada momento. Os primeiros passinhos. Nunca esquecerei esse dia, que eu a arrumei e ela completou o visual com o salto e o colar. E o fofurômetro aqui explodiu… Feliz aniversário. Filha, que você nunca esqueça que tem um lugar seguro em mim”, completou Sheila Mello, reforçando o vínculo afetivo com Brenda.