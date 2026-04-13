BTS no Brasil: busca por ingressos poderia lotar 48 estádios; entenda

Por R7

Publicada em 13/04/2026 às 11h25

Os shows do BTS no Brasil são só em outubro, mas já são um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. Isso porque foram registradas mais de 1,9 milhão de pessoas no processo de compra de ingressos para os três shows no país — desde a pré-venda, na terça (7), até a abertura de venda geral, nesta sexta-feira (10).

Foram registradas mais de 1,9 milhão de pessoas no processo de compra de ingressos do BTS no BrasilReprodução/Instagram/@bts.bighitofficial

Segundo dados da empresa responsável pelos ingressos, a Ticketmaster, com uma média de quase dois ingressos por pessoa, a demanda superou 3,7 milhões de ingressos — o equivalente a mais de 48 estádios do MorumBIS lotados.

Além disso, 81% dos compradores são do gênero feminino, com predominância na faixa etária entre 18 e 35 anos.

O BTS se apresenta nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.