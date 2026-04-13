Projeto “Sorriso que Transforma” promove saúde bucal e bem-estar em comunidades terapêuticas de Porto Velho

Por Eleni Caetano

Publicada em 13/04/2026 às 10h27

O governo de Rondônia deu início, no sábado (11), ao projeto Sorriso que Transforma, iniciativa coordenada pelo Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (Conepod), em parceria com uma instituição de ensino superior privada, com o objetivo de levar atendimento odontológico às comunidades terapêuticas de Porto Velho. A ação reforça o compromisso com a promoção da saúde integral e o cuidado com pessoas em processo de recuperação, demonstrando que o acesso à saúde bucal também é essencial no processo de reabilitação e reinserção social.

A primeira ação foi realizada na Comunidade Terapêutica Seara de Cristo, localizada na Zona Leste de Porto Velho, onde 12 internos receberam atendimentos odontológicos. A iniciativa promoveu não apenas cuidados clínicos, mas também dignidade, acolhimento e valorização pessoal. Mais do que tratar sorrisos, o projeto representa a devolução da esperança e da qualidade de vida para aqueles que mais precisam.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa evidencia a importância de políticas públicas voltadas à saúde integral. “Ações como essa vão além do atendimento clínico, pois resgatam a autoestima, fortalecem a dignidade humana e contribuem diretamente para o processo de recuperação, mostrando que cuidar da saúde bucal é também cuidar da vida e do futuro dessas pessoas”, salientou.

O presidente do Conepod, David Inácio, ressaltou que o projeto Sorriso que Transforma é mais uma demonstração do compromisso do governo de Rondônia com políticas públicas eficazes na área de prevenção e recuperação. Segundo ele, levar atendimento odontológico às comunidades terapêuticas é uma forma concreta de garantir dignidade e ampliar o cuidado com aqueles que estão em processo de superação da dependência química.

O presidente do Conepod também destacou que o projeto reforça a importância da integração entre instituições públicas e privadas, permitindo ampliar o alcance das ações e oferecer um atendimento mais humanizado. “Iniciativas como essa mostram que a união de esforços é fundamental para transformar realidades e promover inclusão social, por meio de ações que impactam diretamente na autoestima e no bem-estar dos acolhidos.”

A cirurgiã-dentista, Yonara Caetano; e a coordenadora do curso de Odontologia da instituição de ensino superior privada, Carina Muniz, apresentaram aos conselheiros do Conepod, no dia 12 de março, como o projeto será desenvolvido, com a participação ativa de acadêmicos de odontologia. Os estudantes atuarão em ações de prevenção, educação em saúde e atendimentos clínicos, sob supervisão profissional, fortalecendo a formação acadêmica e ampliando o alcance social da iniciativa.

A ação, coordenada pelo professor Anderson Maia e com apoio da professora Cláudia Roberta, reforça que o sorriso tem o poder de transformar vidas, promovendo saúde, autoestima e contribuindo para a reinserção social dos atendidos.