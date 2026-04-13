Ieda Chaves destaca investimentos e fortalecimento do agro durante evento em Cerejeiras

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 13/04/2026 às 09h40

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou, no último sábado (11), da 3ª Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família (Agrocom), em Cerejeiras. O evento contou com uma programação voltada à inovação, geração de conhecimento e valorização do agronegócio e da economia local.

A iniciativa reuniu produtores rurais, empresários e a comunidade em geral em uma agenda diversificada, com foco no fortalecimento do setor produtivo no Cone Sul do estado.

Segundo a parlamentar, a Agrocom reforça o protagonismo de Cerejeiras como um dos principais polos do agronegócio regional. “Mais do que um evento, é um encontro que conecta produtores, impulsiona negócios e valoriza quem faz a economia girar todos os dias”, afirmou.

Durante a agenda, foi destacado o investimento de R$ 640 mil, oriundos de emenda parlamentar, destinados ao município, contemplando áreas essenciais como infraestrutura, educação e assistência social. “Os recursos integram ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população e ao fortalecimento das bases econômicas locais. Cerejeiras vive um momento importante, e o nosso mandato segue contribuindo com esse desenvolvimento”, observou.

Compromisso

Por fim, Ieda Chaves agradeceu a recepção da comunidade, que marcou a participação no evento, e reforçou o compromisso com o município. Na ocasião, também conversou com lideranças, concedeu entrevistas e reafirmou a atuação parlamentar voltada ao fortalecimento do campo e à construção de um cenário de mais oportunidades.