Prefeito busca apoio do Governo Federal para concluir Hospital Municipal do Green Ville

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 13/04/2026 às 11h12

Autoridades municipais, estaduais e federais se reuniram no município de Cacoal para discutir a retomada das obras do Hospital Municipal localizado no bairro Greenville, considerado estratégico para o fortalecimento da rede pública de saúde no sul de Rondônia .Obra está parada ha mais de 06 anos.

A visita contou com a presença do secretário do Ministério da Saúde, Mozart Sales, do secretário de Estado da Saúde, Edilton Rodrigues, além do prefeito Tony Pablo. Durante a agenda, as autoridades conheceram a estrutura da unidade e debateram alternativas para a conclusão das obras, bem como o modelo de funcionamento e gestão do hospital.

Segundo o prefeito Tony Pablo, a saúde pública segue como prioridade da atual gestão. Ele destacou a importância da parceria entre os entes federativos para viabilizar a entrega da unidade à população. “Nosso compromisso é retomar essas obras e garantir que esse hospital funcione plenamente, oferecendo um serviço de qualidade à população”, afirmou.

Representando o Ministério da Saúde, Mozart Sales ressaltou que a visita faz parte das ações do programa “Agora Tem Especialistas”, iniciativa do Governo Federal que busca reduzir filas e ampliar a capacidade de atendimento na rede pública. Ele destacou ainda que a conclusão do hospital depende de uma atuação conjunta entre União, Estado e município.

“O hospital tem um papel estratégico e deve atuar de forma complementar com outras unidades, como o Hospital Regional e o Hospital do Câncer de Cacoal (Comboni), formando uma rede integrada de atendimento”, explicou o secretário.

De acordo com Mozart, já está prevista uma reunião em Brasília, na próxima semana, com representantes dos três níveis de governo e participação do senador Confúcio Moura, para definir prazos, recursos e encaminhamentos necessários à retomada das obras.

O secretário estadual de Saúde, Edilton Rodrigues, reforçou o compromisso do Governo de Rondônia com a descentralização dos serviços de saúde e a ampliação da oferta de atendimentos de média e alta complexidade na região. “Nosso objetivo é levar a saúde mais próxima da população, fortalecendo a estrutura hospitalar e garantindo atendimento mais eficiente”, afirmou.

A expectativa, segundo as autoridades, é que após a reunião em Brasília sejam anunciadas medidas concretas para a retomada das obras, incluindo cronograma, investimentos e definição do modelo de gestão. A proposta é transformar o hospital em uma unidade de referência regional, ampliando o acesso da população do sul do estado aos serviços de saúde pública.