Xamã comenta sobre relação com Sophie Charlotte após fim do namoro

Por ISTO É GENTE

Publicada em 13/04/2026 às 11h16

O ator e rapper Xamã e a atriz Sophie Charlotte, ambos de 36 anos, mantêm uma relação de amizade próxima e respeitosa, mesmo após o fim de seu namoro. O cantor falou sobre o término do relacionamento de dois anos, marcado por idas e vindas, e reiterou a amizade com a colega de elenco

O que aconteceu

Xamã e Sophie Charlotte mantêm amizade após o fim do namoro, que durou cerca de dois anos.

O relacionamento do ex-casal se iniciou durante as gravações do remake da novela “Renascer”.

Ambos os artistas confirmam o respeito mútuo e a boa convivência, desmentindo boatos de “bafafá” na mídia.

Xamã garantiu que a relação é “superbem resolvida” com a atriz. “As pessoas sempre esperam que a gente vá falar uma ou outra coisa em entrevistas. Já atuamos várias vezes compondo cenas juntos e não existe esse bafafá”, afirmou o rapper à publicação, destacando a maturidade na forma como eles lidam com o assunto publicamente.

A relação nos bastidores de “Renascer”

A aproximação entre Xamã e Sophie Charlotte ocorreu nos bastidores das gravações do remake da novela “Renascer”, sucesso original de 2004. Na trama, eles interpretavam o par romântico Damião e Eliana, o que contribuiu para o início do relacionamento fora das telas. À época, Sophie havia recém-finalizado um relacionamento de dez anos com o ator Daniel de Oliveira.

Como Sophie Charlotte descreve a amizade com Xamã?

A atriz também confirmou a proximidade com o rapper em entrevista recente à revista Quem. “Está tudo bem. Tive uma relação muito maneira com o Xamã. Ele é meu amigo e torço muito por ele”, declarou Sophie Charlotte. Ela ressaltou a boa convivência profissional: “A gente se encontra no trabalho e está tudo certo. A gente troca ideia e não tem briga, não tem um climão, está tudo bem.”

Sophie ainda aproveitou para comentar a relação com outros ex-parceiros. “Os parceiros que eu tive na minha vida são pessoas muito legais. O Daniel é um cara muito legal, segue meu amigo e parceiro. É com ele que eu crio o Otto [seu filho, de 9 anos]”, finalizou, demonstrando a harmonia em suas relações pessoais e a capacidade de manter laços de amizade.