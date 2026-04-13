Contribuintes podem direcionar parte do Imposto de Renda para a campanha “Declare seu amor”

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 11h04

No momento de declarar o Imposto de Renda, o contribuinte jaruense pode destinar parte do tributo ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Fumdicad), ou ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMDPI), e contribuir com a realização de ações sociais no município.

A secretária de desenvolvimento social, Leidiane Lima, explicou que, por meio da campanha “Declare seu Amor”, pessoas físicas podem direcionar até 3% do valor total do imposto aos fundos municipais citados, enquanto pessoas físicas podem contribuir com 1%. “Com este gesto, o contribuinte ajuda a ampliar as políticas públicas voltadas para crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social”, afirmou.

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2026 vai até o dia 29 de maio. Em caso de dúvidas sobre como aderir à campanha, é indicado procurar o auxílio de um contador.