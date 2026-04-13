Eyder Brasil homenageia 170 atletas de Rondônia na Assembleia Legislativa

Por Débora M. Grécia

Publicada em 13/04/2026 às 10h18

O deputado estadual Eyder Brasil realiza, no dia 29 de abril, uma sessão solene na Assembleia Legislativa de Rondônia para a entrega do Voto de Louvor a atletas do estado. A solenidade vai reconhecer cerca de 170 esportistas de diferentes modalidades pelo desempenho, dedicação e contribuição ao esporte rondoniense.

“Esses atletas acordam cedo, abrem mão de muita coisa e treinam todos os dias para representar Rondônia com orgulho. E nada mais justo que reconhecer esse esforço e valorizar quem inspira muitas vidas por meio do esporte.” Afirmou o deputado.

O Voto de Louvor é uma honraria que destaca atletas que se sobressaem pelo empenho, disciplina e resultados alcançados. A iniciativa também valoriza o papel do esporte como ferramenta de inclusão social e cidadania, em linha com o dever do poder público de incentivar e valorizar as práticas esportivas.