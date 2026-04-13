Homem morre após ser espancado brutalmente por dupla na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 13/04/2026 às 10h00

Um homem ainda não identificado morreu na madrugada desta segunda-feira (13) após ser vítima de uma agressão brutal na zona leste de Porto Velho. O crime ocorreu na Rua Daniela, nas proximidades da Avenida Calama, no bairro Aponiã. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II em estado gravíssimo, mas, devido à severidade das lesões, os médicos confirmaram o óbito pouco tempo após a sua entrada na unidade de saúde.

De acordo com o boletim médico, o homem apresentava traumas graves na região da cabeça e perfurações no braço, o que demonstra a violência empregada no ataque. Policiais militares do 5º Batalhão foram acionados para registrar a ocorrência no hospital, onde foram informados sobre a natureza das feridas. Até o momento, o corpo permanece no Instituto Médico Legal (IML) aguardando identificação por parte de familiares.

Segundo o relato de uma testemunha que presenciou a cena, dois indivíduos vestindo roupas pretas e bonés foram vistos circulando em uma bicicleta pela via. Eles abordaram a vítima e iniciaram uma sessão de espancamento, concentrando os golpes na cabeça do homem. Após as agressões, a dupla fugiu rapidamente em direção ignorada. A dinâmica do crime levanta a suspeita de que a ação possa estar relacionada a acertos de contas ou disputas entre facções criminosas que atuam na capital.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que já iniciou os trabalhos para identificar os autores do crime e descobrir a motivação oficial do assassinato. Buscas foram realizadas na região do bairro Aponiã logo após o ataque, mas nenhum suspeito foi localizado ou preso até o fechamento desta edição. As autoridades pedem que qualquer informação que ajude na identificação dos criminosos seja repassada anonimamente via 190 ou 197.