Mulher é atacada com garrafada e golpe de faca em bar na sul

Por pvhnoticias.com

Publicada em 13/04/2026 às 10h00

Uma mulher de 40 anos foi presa na madrugada desta segunda-feira (13), acusada de tentar matar outra de 43, em um bar na Estrada dos Japoneses, bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho.

Segundo apurado pela PM, durante uma confusão no estabelecimento comercial, a suspeita agrediu a vítima com uma garrafada na cabeça e depois um golpe de faca nas costas, e na sequência fugiu do local.

A vítima inconsciente em estado grave foi socorrida por populares para a UPA sul, enquanto a PM fez buscas e localizou a suspeita em frente de uma residência na Rua Barlavento, onde foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes.